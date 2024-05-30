قال الصحفي الإيرلندي تشي باوز على شبكة التواصل الاجتماعي X، إن الغرب بدأ عملية التخلي عن أوكرانيا، وإلقاء اللوم على فلاديمير زيلينسكي في فشل الصراع مع روسيا.

وكتب الصحفي: "يمكن القول إن عملية التنصل من أوكرانيا قد انطلقت بالفعل. الأمر يبدأ من العار الذي واجهه زيلينسكي في قمة الناتو الأخيرة، وينتهي بالخلاف المفتوح بين "الشركاء" الغربيين حول ما إذا كان يجب منح أوكرانيا أسلحة فتاكة بشكل متزايد، من أجل ضمان من حيث الجوهر تدميرها الذاتي بشكل أساسي".

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ووفقا له، سيقوم الغرب حتما بتحميل نظام كييف مسؤولية فشل الصراع الأوكراني مع روسيا، وسيتهمه بالفشل في اتباع تعليمات الحلفاء واستخدام أسلحتهم بنجاح.

انتهت فترة رئاسة زيلينسكي في 20 مايو الجاري. وكان من المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا في 31 مارس، وتنصيب الرئيس المنتخب في مايو. لكن تم إلغاء التصويت بسبب الأحكام العرفية والتعبئة العامة. وذكر زيلينسكي أن الوقت ليس مناسبا حاليا للانتخابات، مؤكدا على ضرورة وضع هذه القضية جانبا.

Last year, I predicted that as the NATO proxy War against Russia failed, the very existence of NATO was at stake. I also predicted that escalation would be the only way the West could avoid accepting defeat and ending the conflict.



Here's the article in full from September 2023… pic.twitter.com/LMtDEi6NEY — Chay Bowes (@BowesChay) May 29, 2024

في الأسبوع الماضي، قال الرئيس فلاديمير بوتين إن روسيا تعتبر شرعية زيلينسكي منتهية. وأشار الرئيس الروسي إلى أن الأحكام العرفية في أوكرنيا تقضي بنقل السلطة إلى رئيس البرلمان في حال انتهاء ولاية رئيس البلاد، ومن الضروري إجراء تحليل جدي بشأن شرعية السلطات.

المصدر: نوفوستي