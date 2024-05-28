بوتين يشيد بصمود سكان دونباس أمام محاولات نظام كييف طمس هويتهم الوطنية والثقافية

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الثلاثاء إن سكان دونباس حافظوا على ثقافتهم وتقاليدهم بالرغم من جميع محاولات نظام كييف لإجبارهم على التخلي عنها، مشيدا بقوتهم وصمودهم.

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وأشار بوتين في كملة ألقاها أمام المشاركين في المنتدى الوطني للجمعية الروسية للتاريخ العسكري "التاريخ من أجل المستقبل - الربيع الروسي" إلى أن أهالي دونباس لم يخونوا عهد أجدادهم أو يتبرأوا منهم أو من تاريخهم رغم جميع الضغوطات التي تعرضوا لها من قبل نظام كييف النازي.

وأضاف: "لقد حاول القوميون الذين استولوا على السلطة في كييف إجبار الناس على التخلي عن جذورهم وثقافتهم وتقاليدهم، لكنكم لم تجعلوا تاريخكم في غياهب النسيان، ولم تتخلوا عن آبائكم وأجدادكم وأجداد أجدادكم، وفي سبتمبر 2022 عبرتم عن موقفكم الذي تمثل في إرادة قوية لا تنضب لتكونوا مع روسيا".

وشدد على أن تشكيل جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين قبل 10 سنوات كان حدثا مصيريا إلى جانب اختيار شباب دونباس مستقبلا مشتركا مع روسيا عام 2022.

وأشاد بجهود كل فرد يساهم في مساعدة سكان دونباس بإخلاص بمن فيهم المشاركون في العملية الخاصة الذين يقاتلون ببسالة مدافعين عن حياتهم وحريتهم وأمنهم.

ولفت إلى المشاريع التي يتم العمل عليها والهادفة إلى إعادة بناء وترميم الطرق والمنازل والمدارس والمستشفيات والعيادات حتى في ظل هذه الظروف الصعبة، كما أن العمل جار على استعادة الإنتاج الصناعي والزراعي.

وأردف:"تتم عملية دمج المناطق المحررة في الفضاء الاجتماعي والاقتصادي والقانوني الموحد لروسيا بسلاسة، ويستند هذا العمل الشاق الواسع النطاق إلى حبنا الصادق للوطن والذاكرة التاريخية المشتركة، والالتزام بالقيم التي لا تتزعزع بهدف استمرارية الأجيال".

وفي الختام أعرب بوتين عن ثقته في أن المنتدى سيعقد على مستوى عال من التنظيم والإبداع، وسيكون له دور في تنشئة الشباب على تقاليد الوطنية والمواطنة والمسؤولية تجاه مصير الوطن والفخر بإنجازات الأجداد، قائلا: "أتمنى لكم عملا مثمرا وكل التوفيق".

المصدر: RT