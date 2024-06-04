لافروف: في هذه المرحلة يتمسك الغرب بأوكرانيا النازية ليواصل الضغط على روسيا

صرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف بأن الدول الغربية في هذه المرحلة تريد أن تكون لديها أوكرانيا النازية ليمارس عن طريقها ضغوطا مستمرة على روسيا.

وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي: "إن الغرب يريد أن تكون لديه أوكرانيا النازية كتهديد دائم لروسيا ونفوذها على تلك الأراضي التي أسسها الشعب الروسي واستوطنها لعدة قرون".

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وكان لافروف قد أكد سابقا في مقابلة لمشروع "لا يسقط بالتقادم"، إن نظام كييف يلائم الولايات المتحدة والغرب كأداة في الحرب ضد روسيا، وبالتالي يغفران له كل شيء.

وأضاف لافروف: "هناك نفاق وتواطؤ مع نظام كييف من جانب الغرب، الذي يغض النظر عن تصرفات سلطات كييف ويغفر لها كل شيء، بما في ذلك هذه التصرفات الصريحة لتطبيق النظرية والممارسة النازية، التي أصبحت مألوفة وشائعة لأن النظام في كييف يرضي الغرب والولايات المتحدة كأداة تستخدم في النضال ضد روسيا".

وذكر لافروف أن فلاديمير زيلينسكي نصح في أغسطس 2021، الأشخاص الذين يشعرون بانتمائهم للثقافة الروسية بمغادرة أوكرانيا إلى روسيا لضمان مصلحة أبنائهم وأحفادهم. وخلص لافروف إلى القول: "هذه عنصرية ونازية بحتة".

المصدر: تاس