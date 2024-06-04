كيف أفشلت صواريخ ومسيرات حزب الله اللبناني الردع الإسرائيلي؟

شمال إسرائيل يشتعل ومعه تحترق صورة الردع الإسرائيلي، هكذا يؤكد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد في هجومه على حكومة نتنياهو

مؤكدًا أن هذه الحكومة ليس لديها خطة لليوم التالي في غزة ولا لإعادة السكان إلى الشمال وأنها لا تمتلك إدارة واستراتيجية واصفًا إياها بحكومة الفوضى الكاملة.

وبينما يشدد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير من مستوطنة كريات شمونة على ضرورة حرق معاقل حزب الله وإبادتها وخوض الحرب معه على الفور، يأتي رد حزب الله على لسان نائب الأمين العام نعيم قاسم بأن الحزب جاهزٌ إذا ما أرادت إسرائيل خوض الحرب الشاملة، متوعدًا تل أبيب بخراب ودمار وتهجير مقابل أي توسع إسرائيلي في الحرب على لبنان.

فهل دقت طبول الحرب الشاملة بين حزب الله وتل أبيب؟ وكيف ستلقي أي مواجهة بين الطرفين بظلالها على الجبهة المفتوحة في غزة؟

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