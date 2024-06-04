أكد رئيس مجلس حركة "أوكرانيا الأخرى" المعارضة، فيكتور مدفيدشوك أن فلاديمير زيلينسكي يضاعف انعدام القانون في أوكرانيا، وهو الأمر الذي سيؤدي إلى موت البلاد.

وقال ميدفيدشوك لصحيفة "كومسومولسكايا برافدا": "في 21 مايو 2024، انتهت فترة ولاية رئيس أوكرانيا زيلينسكي، التي حددها دستور أوكرانيا، لن يكون قادرا بعد الآن على ممارسة السلطة الكاملة بشكل قانوني، وتمثيل أوكرانيا في العلاقات الدولية، وفقد حصانته الرئاسية من الملاحقة الجنائية، واليوم يواصل زيلينسكي العمل كرئيس بشكل تعسفي، وهو ما يجعله عرضة للمحاكمة الجنائية بتهمة اغتصاب السلطة".

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وأشار إلى أن "زيلينسكي، بعد أن فقد شرعيته، لن يكون قادرا بعد الآن على تمديد الأحكام العرفية بشكل قانوني، وقيادة القوات المسلحة الأوكرانية كقائد أعلى للقوات المسلحة، وتلقي المساعدات المالية والعسكرية الأجنبية، وإدارة أموال الميزانية، والتوقيع على المعاهدات القانونية الدولية في مجال الأمن".

وأكد أن "زيلينسكي يضاعف انعدام القانون في البلاد، الأمر الذي سيؤدي إلى انعدام السلطة وموت البلاد. لا يحتاج الأوكرانيون إلى دولة تعارض مصالحهم. ويزداد عدد الأوكرانيين الذين يفهمون ويدركون ذلك".

المصدر: "نوفوستي"