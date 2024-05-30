أكد المؤرخ وعالم السياسة الأمريكي غيلبيرت دوكتورو أن الولايات المتحدة تدرك جيدا أن فترة ولاية زيلينسكي الرئاسية قد انتهت وأنه بإمكانها تغيير السلطة في أوكرانيا متى شاءت.

وقال دوكتورو الخبير في العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في مقابلة مع قناة "Judging Freedom" على يوتيوب: "إن الحكومة الأوكرانية بقيادة زيلينسكي ستستمر ما شاءت الولايات المتحدة بذلك، ولن تستمر دقيقة واحدة بعدها".

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وأشار إلى أن "الولايات المتحدة لا تزال تبقي زيلينسكي في السلطة فقط لكي تتمكن في المستقبل من تحميله العديد من القرارات التي لا تحظى بشعبية، مثل خفض سن التجنيد".

وقد انتهت فترة ولاية زيلينسكي 20 مايو، وتم إلغاء الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا عام 2024، بذريعة الأحكام العرفية والتعبئة العامة، فيما قال زيلينسكي إن الانتخابات "في غير وقتها الآن".

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق، أن النظام السياسي والقانوني في أوكرانيا نفسها، يجب أن يجيب على مسألة شرعية زيلينسكي بعد انتهاء صلاحياته كرئيس للدولة.

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من جانبه، قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف: "بالنسبة لروسيا، لا يعني أي شيء، فقدان الرئيس الزائف لأوكرانيا السابقة لشرعيته بشكل نهائي، إنه يرأس بالفعل نظاما سياسيا معاديا لروسيا، وهو يشن حربا ضدنا، ويعتبر زعماء الدول التي تخوض الحروب دائما هدفا عسكريا مشروعا. بالنسبة لنا، هو بالفعل مجرم حرب، وفقدانه لصفته الرسمية لا يغير شيئا".

المصدر: نوفوستي+RT