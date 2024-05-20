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نيبينزيا: ولاية زيلينسكي الرئاسية تنتهي اليوم ومن غير المنطقي توقيع أي وثائق مع رئيس بلا شرعية

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نيبينزيا: ولاية زيلينسكي الرئاسية تنتهي اليوم ومن غير المنطقي توقيع أي وثائق مع رئيس بلا شرعية
Globallookpress MFA Russia
مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا
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أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أن أي وسطاء محتملين يجب أن يأخذوا في الاعتبار أنه في 20 مايو، تنتهي الولاية الشرعية لفلاديمير زيلينسكي في رئاسة أوكرانيا.

وقال نيبينزيا في جلسة لمجلس الأمن الدولي: "بما أن الصحافة الغربية والأوكرانية تدرك أن اليوم هو آخر يوم لبقائه (زيلينسكي) الشرعي في السلطة وفقا لدستور بلاده، فيجب على أي وسطاء محتملين أن يأخذوا هذا في الاعتبار".

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وأكد أن مناقشة أي قضايا "ناهيك عن التوقيع على أي وثائق مع القادة الذين فقدوا شرعيتهم يتعارض مع المنطق".

وشدد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة على أنه "بالإضافة إلى ذلك، فإن أي مفاوضات محتملة يجب أن تستند إلى دراسة عادلة لمخاوف روسيا الأمنية والحقائق الإقليمية الجديدة".

وكان من المقرر أن تجري أوكرانيا انتخابات برلمانية في أكتوبر من العام الماضي، بينما من المفترض إجراء الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا في 31 مارس 2024، لكن الحملة الانتخابية لم تتم بسبب الأحكام العرفية والتعبئة العامة.

المصدر: RT

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