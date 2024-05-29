رئيس "الدوما": زيلينسكي يجرم ببقائه في السلطة

أكد رئيس مجلس "الدوما" الروسي فياتشيسلاف فولودين أن فلاديمير زيلينسكي يرتكب جريمة دولة ببقائه بالسلطة بعد انتهاء ولايته، مشيرا إلى أن أي اتفاقات قد تعقد في ظله ستكون باطلة قانونا.

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وكتب فولودين على "تلغرام": "بقاء زيلينسكي يتعارض مع الدستور الأوكراني ويعد احتفاظا غير شرعي بالسلطة. ينص الدستور الأوكراني على أن تمديد صلاحيات الرئيس لا يمكن إلا عبر الانتخابات وكل شيء سوى ذلك جريمة دولة. هذه الجريمة يرتكبها زيلينسكي".

وأشار إلى أن زعماء الدول الأجنبية اليوم في حالة صعبة، وأضاف: يمكنهم عقد لقاءات مع زيلينسكي لكنه لن يكون للاتفاقيات والمعاهدات الدولية معه قوة قانونية لأنه فقد شرعيته".

وانتهت ولاية زيلينسكي في 20 مايو الجاري وألغى إجراء الانتخابات بذريعة الأحكام العرفية، التي تنص أصلا على تسليمه السلطة للبرلمان إن لم يعلن الانتخابات.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الثلاثاء إن السلطة الشرعية الوحيدة في أوكرانيا اليوم هي البرلمان ورئيس البرلمان، فيما يرفض رسلان ستيفانتشوك رئيس البرلمان الأوكراني أداء مهام جديدة، معلنا أن زيلينسكي سيبقى بمنصبه حتى رفع الأحكام العرفية.

المصدر: نوفوستي