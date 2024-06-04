قال الضابط شو هوي، الذي يحمل رتبة لواء في جيش التحرير الوطني الصيني، إنه يجب على فلاديمير زيلينسكي التفكير جيدا بحياة مواطنيه الأوكرانيين.

وأشار الجنرال في حديث نقله موقع Guancha إلى التصريحات الكثيرة حول قتال نظام كييف حتى آخر أوكراني، وفي هذا الصدد دعا الجنرال الصيني، زيلينسكي إلى التفكير في الهدف الذي تقاتل لأجله أوكرانيا، وماذ يمثل ذلك بالنسبة لها ولأوروبا وللعالم.

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وشدد الجنرال على أنه يجب على زيلينسكي، التفكير في قيمة حياة الأوكرانيين أكثر من الدعم العسكري من الغرب.

وأضاف: "قال الرئيس الأمريكي جو بايدن شيئا فظيعا. قال إنه سيدعم أوكرانيا لتقاتل حتى آخر أوكراني. ولكن إذا كنتم تقاتلون حتى آخر أوكراني، فمن أجل ماذا يقاتل الشعب الأوكراني نفسه؟".

وتدعو الصين إلى حل سلمي للصراع في أوكرانيا، وفي فبراير 2023 نشرت موقفها بشأن التسوية. وذكرت الوثيقة أن مفاوضات السلام هي الطريقة "الوحيدة القابلة للتطبيق" لحل الصراع، وأن بكين مستعدة للعب دورها في التسوية. وفي مايو من هذا العام، دعت الصين الجانبين الروسي والأوكراني إلى استئناف الحوار.

المصدر: RBC