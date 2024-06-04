 
مباشر

مسؤول: ارتفاع أسعار البطاطس في روسيا مع تراجع الإمدادات من مصر

مال وأعمال

مسؤول: ارتفاع أسعار البطاطس في روسيا مع تراجع الإمدادات من مصر
Globallookpress
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xo6w

حدد المدير التنفيذي لاتحاد منتجي البطاطس (البطاطا) أليكسي كراسيلنيكوف أسباب ارتفاع أسعار البطاطس في السوق الروسية، مشيرا إلى أن ذلك يعود إلى انخفاض إمداداتها من مصر.

ولفت المسؤول الروسي، في حديث لوكالة "نوفوستي" اليوم الثلاثاء، إلى أن زيادة الأسعار مؤقتة، إذ من المتوقع توريد البطاطس من الحقول الروسية قريبا.

إقرأ المزيد
وزير مصري: نبحث إمكانية إجراء التسويات التجارية مع روسيا بالعملات الوطنية
وزير مصري: نبحث إمكانية إجراء التسويات التجارية مع روسيا بالعملات الوطنية

وقال كراسيلنيكوف: "مصر، التي كانت تزودنا عادة بنحو 300 - 500 ألف طن من البطاطا في هذه الفترة شهري مايو ويونيو، خفضت الإمدادات إلى السوق الروسية ما أدى إلى عجز في السوق الروسية".

وأضاف أن محاصيل البطاطس من المناطق الجنوبية من روسيا مثل أستراخان وكراسنودار ستظهر قريبا في غضون أسبوعين في الأسواق المحلية.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا