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تهديد بوجود قنبلة في مبنى "ووترغيت" قرب البيت الأبيض والخارجية الأمريكية (صور)

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تهديد بوجود قنبلة في مبنى
Globallookpress
شرطة العاصمة واشنطن - أرشيف -
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أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن الشرطة تتعامل مع تهديد محتمل بوجود قنبلة في مبنى "ووتر غيت" بالقرب من البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأمريكية.

وقالت إدارة شرطة العاصمة (MPD) إنها تلقت مكالمة هاتفية بشأن تهديد بوجود قنبلة حوالي الساعة 2:30 بعد الظهر في مبنى "ووترغيت" رقم 2600 بشارع فيرجينيا في شمال غرب العاصمة.

وأخلت الشرطة الأمريكية المبنى الإداري وفندق "ووتر غيت" ومنعت دخول أو خروج أي فرد في المنطقة المحيطة، وفق ما نقله موقع "DC News Now" الأمريكي.

كما منعت السلطات أيضا خروج الأشخاص من المباني المجاورة.

وأشارت وسائل الإعلام إلى أن مكتب التحقيقات الفيدرالي والشرطة السرية يتعاملون بجدية مع الواقعة.

تهديد بوجود قنبلة في مبنى
/ DC News Now
تهديد بوجود قنبلة في مبنى
/ DC News Now

المصدر: وسائل إعلام أمريكية

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