كشف تقارير غربية سرية عن نجاحات أنظمة التشويش الروسي في شل الأسلحة الأمريكية باهظة الثمن في أوكرانيا

أفادت تقارير من وسائل إعلام غربية وأوكرانية بنجاح روسيا في التشويش الإلكتروني يعمي بعض الأسلحة الأمريكية المتطورة عن تحقيق أهدافها ويجعلها عديمة الجدوى. وكالات

ويوضح تقرير في بلومبيرغ نجاح روسيا في إسقاط الطائرات دون طيار والذخائر الموجهة الأمريكية باهظة الثمن في أوكرانيا. فقد أدخل الجيش الروسي نظام التشويش إلى ساحة المعركة في أوكرانيا كما أدخلها سابقا في خلال حربه مع اليابان في عام 1904. وباتت ذخائر الناتو الموجهة بدقة تنحرف عن مسارها، كما بدأت الطائرات دون طيار بالتساقط من سماء أوكرانيا قبل تحقيق أهدافها. وينبغي على البنتاغون أن يطلق الإنذارات.

وتوضح التقارير الأخيرة أن التشويش الروسي ذا تأثير مدمر في أوكرانيا؛ حيث أدى إلى خفض دقة قذائف المدفعية الموجهة بنظام تحديد المواقع العالمي (إكسكاليبور)، والتي قدمتها الولايات المتحدة، من 55% إلى 6%. وأثبتت القنابل ذات القطر الصغير التي يتم إطلاقها من الأرض، وهي ذخيرة أمريكية أخرى باهظة الثمن، أنها غير فعالة لدرجة أن واشنطن توقفت عن تسليمها. وقد ابتليت أسلحة أمريكية أخرى بمشاكل مماثلة، مثل ذخائر الهجوم المباشر المشترك، رغم خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية ستارلينك، وتم إجراء بعض التصحيحات التي ساعدت نوعا ما. وفي مرحلة ما، كانت أوكرانيا تخسر 10 آلاف طائرة دون طيار شهريًا.

وتشير العقيدة العسكرية الأمريكية للتشويش الإلكتروني بعمليات الطيف الكهرومغناطيسي. وقد أضحت هذه العمليات أكثر أهمية مع نمو اعتماد الولايات المتحدة وغيرها من الجيوش المتقدمة على أجهزة الاستشعار والأقمار الصناعية والرادارات وكاشفات الأشعة تحت الحمراء وغيرها من التقنيات للعثور على الأهداف وتنسيق الهجمات وتوجيه الأسلحة التي تبلغ قيمتها ملايين الدولارات.

تساعد "الحماية الإلكترونية" على حماية القوات الصديقة من الاكتشاف والتشويش عن طريق تقليل بصماتها الكهرومغناطيسية لتقديم هدف أصغر. ويشير "الدعم الإلكتروني" إلى الجهود المبذولة لتحديد وتحليل عمليات إرسال العدو. ويمكن أن يشمل "الهجوم الإلكتروني" التشويش على إشارات الأقمار الصناعية والاتصالات اللاسلكية، فضلا عن "الانتحال" أو استبدال الإحداثيات الزائفة للتشويش على الصواريخ والطائرات دون طيار.

وبعد الأشهر الأولى من بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا تبنت قوات الحرب الكهرومغناطيسية الروسية تكتيكات أكثر نجاحاً. وهم يغطون الآن الخطوط الأمامية بأجهزة تشويش أصغر حجمًا كل ستة أميال أو نحو ذلك. ويرسل كل منها مخروطًا من التدخل، مما يؤدي إلى تعطيل الطائرات الأوكرانية دون طيار حتى نفاد بطارياتها وتعمي صواريخ الناتو عن أهدافها.

وبما أن الجيش الأمريكي يسخر أجهزة الاستشعار والشبكات والأسلحة الموجهة بدقة لتحقيق تأثير مدمر، طوّرت روسيا تقنيات التشويش الإلكتروني بسرعة قياسية لتقويض الأسلحة الأمريكية التي تستخدم هذه التكنولوجيا. وقد نشرت الصين أيضا قدرات إلكترونية واسعة النطاق على الجزر الاصطناعية التي تسيطر عليها في بحر الصين الجنوبي، وكذلك حول تايوان.

وقال الجنرال الأمريكي سي.ك. براون، رئيس هيئة الأركان المشتركة، إن الولايات المتحدة "فقدت بعض الذاكرة العضلية" بعد سنوات من قتال المتمردين في العراق وأفغانستان الذين لم يستطيعوا القيام بمواجهة تذكر. ولا تزال الجهود المبذولة لاستعادة هذه المهارات تتحرك ببطء شديد، على الرغم من اعتماد البنتاغون لاستراتيجية جديدة للحرب الإلكترونية في عام 2020. وكانت الميزانيات ثابتة إلى حد كبير. ورغم إجراء أبحاث واعدة، فإن المؤسسة العسكرية الأميركية لم تبدأ بعد في شراء قدرات جديدة بالحجم المطلوب. ويظل ميزان الإنفاق موجها نحو الدفاع، والرد على التهديدات بدلا من استهداف تعطيل عمليات العدو.

ولابد أن يسلط نجاح روسيا في أوكرانيا الضوء على المخاطر؛ إذ يتعين على الولايات المتحدة أن تتحرك بشكل أسرع لنشر تكنولوجيات جديدة واعدة، باستخدام المعدات الجاهزة حيثما أمكن ذلك. يمكن أن تؤدي ترقيات البرامج وأجهزة الاستشعار الإضافية إلى تمكين الذخائر من البقاء في مسارها على الرغم من التدخل. ويمكن لشركات الفضاء التجارية أن تساعد في توفير بيانات بديلة لتحديد المواقع للأسلحة والجنود، وبالتالي تقليل الاعتماد على الأقمار الصناعية لنظام تحديد المواقع العالمي (GPS). وينبغي لأي حلول أن تكون سهلة التحديث، نظرا للسرعة التي يمكن بها للتدابير المضادة أن تقلل من فعاليتها. وينبغي تدريب جميع القوات على القتال من خلال جهود التشويش المكثفة.

وعلى الرغم من الحدود القصوى للميزانية والمنافسة على الموارد، فإن الحرب الإلكترونية تستحق المزيد من التمويل؛ ليس هناك أي معنى في إنفاق 100000 دولار لكل قذيفة Excalibur إذا لم يتمكنوا من ضرب أهدافهم. ويدرك خصوم أميركا قيمة مثل هذه التكنولوجيات. وبعد أوكرانيا، ينبغي للولايات المتحدة أيضاً أن تفعل ذلك.

أما واشنطن بوست فتصف التشويش الروسي بأنه مكّن روسيا من استعادة زمام المبادرة والتفدم الكبير في ساحة المعركة. ويسبب التشويش الروسي في جعل بعض الأسلحة الأمريكية عالية التقنية غير فعالة في أوكرانيا. كما تظهر التقييمات الأوكرانية السرية التي حصلت عليها صحيفة واشنطن بوست كيف انخفضت معدلات دقة بعض الأسلحة الغربية بعد أن عطل التشويش الروسي أنظمة التوجيه.

لقد فشلت العديد من الذخائر الموجهة عبر الأقمار الصناعية الأمريكية الصنع في أوكرانيا في مقاومة تكنولوجيا التشويش الروسية، مما دفع كييف إلى التوقف عن استخدام أنواع معينة من الأسلحة المقدمة من الغرب بعد انخفاض معدلات الفعالية، وفقًا لمسؤولين عسكريين أوكرانيين كبار وتقييمات أوكرانية داخلية سرية حصلت عليها واشنطن. بريد.

كما أدى تشويش روسيا لأنظمة توجيه الأسلحة الغربية الحديثة، بما في ذلك قذائف المدفعية الموجهة بنظام تحديد المواقع العالمي (GPS) ونظام الصواريخ المدفعية عالية الحركة، أو HIMARS، الذي يمكنه إطلاق بعض الصواريخ الأمريكية الصنع التي يصل مداها إلى 50 ميلاً، إلى تآكل قدرة أوكرانيا. للدفاع عن أراضيها، وتركت المسؤولين في كييف يطلبون المساعدة بشكل عاجل من البنتاغون للحصول على ترقيات من الشركات المصنعة للأسلحة.

إن قدرة روسيا على مكافحة الذخائر عالية التقنية لها آثار بعيدة المدى على أوكرانيا ومؤيديها الغربيين.فعلى سبيل المثال، انخفض معدل نجاح قذائف إكسكاليبور، التي صممتها الولايات المتحدة، بشكل حاد على مدى أشهر - إلى أقل من 10% في إصابة أهدافها - قبل أن يتخلى عنها الجيش الأوكراني في العام الماضي، وفقا للتقييمات الأوكرانية السرية.

وبينما وصفت روايات إخبارية أخرى قدرات روسيا المتفوقة في الحرب الإلكترونية، فإن الوثائق التي حصلت عليها صحيفة The Washington Post تتضمن تفاصيل لم يتم الإبلاغ عنها سابقاً حول مدى نجاح التشويش الروسي في إحباط الأسلحة الغربية.

ووجدت التقييمات أن "تكنولوجيا إكسكاليبور في الإصدارات الحالية فقدت إمكاناتها"، مضيفة أن تجربة ساحة المعركة في أوكرانيا قد دحضت سمعتها كسلاح "طلقة واحدة، هدف واحد" - على الأقل حتى يعالج البنتاغون والمصنعون الأمريكيون هذه القضية.

الأسلحة المتضررة من التشويش الروسي

صاروخ JDAM-ER وهو سلاح يتم إطلاقه من الطائرات وموجه بنظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، ويحول القنابل الغبية إلى انزلاق موجه بدقة.

صواريخ إم 30/إم 31 المتعددة الموجهة من HIMARS

صواريخ M142 (في الصورة) وM270 التي يتم إطلاقهاعلى مدى حوالي 50 ميلاً.

صواريخ ATACMS طويلة المدى

قذائف إكسكاليبور عيار 155 ملم ويتم إطلاقها من Howitzers

أبلغ الأوكرانيون عن المشكلة، قبل ستة أشهر، فتوقفت واشنطن ببساطة عن توفير قذائف إكسكاليبور بسبب فشلها، كما قال المسؤولون الأوكرانيون، الذين تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم لمناقشة مسألة أمنية حساسة.

وأعدت القيادة العسكرية الأوكرانية التقارير في الفترة ما بين خريف 2023 وأبريل 2024 وشاركتها مع الولايات المتحدة والجهات الداعمة الأخرى، على أمل تطوير الحلول وفتح اتصال مباشر مع الشركات المصنعة للأسلحة. وفي المقابلات، وصف المسؤولون الأوكرانيون العملية البيروقراطية المفرطة وقالوا إنها أدت إلى تعقيد المسار نحو التعديلات المطلوبة بشكل عاجل لتحسين الأسلحة الفاشلة.

ووافق المسؤولون على الإجابة على الأسئلة المتعلقة بالتقييمات على أمل لفت الانتباه إلى احتياجات الجيش الأوكراني. تحدث العديد من المسؤولين الأوكرانيين والأمريكيين الذين تمت مقابلتهم في هذه القصة بشرط عدم الكشف عن هويتهم بسبب حساسية القضية.

قال مسؤول دفاعي أمريكي كبير إن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) توقعت أن بعض الذخائر الموجهة بدقة ستُهزم في الحرب الإلكترونية الروسية، وعملت مع أوكرانيا لصقل التكتيكات والتقنيات.

وقال المسؤول الأمريكي الكبير إن روسيا “واصلت توسيع استخدامها للحرب الإلكترونية”. "ونواصل التطور والتأكد من أن أوكرانيا لديها القدرات التي تحتاجها لتكون فعالة."

ورفض مسؤول الدفاع الأمريكي المزاعم القائلة بأن البيروقراطية أبطأت الرد.

وقال المسؤول إن البنتاغون ومصنعي الأسلحة قدموا حلولا في بعض الأحيان خلال ساعات أو أيام، لكنه لم يقدم أمثلة.

وقالت وزارة الدفاع الأوكرانية، في بيان، إنها تتعاون بانتظام مع البنتاغون وتتواصل أيضا بشكل مباشر مع الشركات المصنعة للأسلحة، وأنها تبلغ شركاءها على الفور، في حالة حدوث مشكلات فنية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها في الوقت المناسب.

لقد أصبحت الذخائرالأمريكية الموجهة أقل نجاحا مع تكيف القوات الروسية، والآن، لم تعد بعض الأسلحة التي كانت تعتبر أدوات فعالة ذات يوم توفر أي ميزة.

وفي حرب تقليدية، قد لا يواجه الجيش الأمريكي نفس الصعوبات التي يواجهها الجيش في أوكرانيا لأنه يمتلك قوة جوية أكثر تقدما، لكن قدرات روسيا مع ذلك تفرض ضغوطا شديدة على واشنطن وحلفائها في الناتو لمواصلة الابتكار.

الفشل في ضرب الأهداف

لقد خلقت العملية الروسيية الخاصة لأوكرانيا ساحة اختبار حديثة للأسلحة الغربية التي لم يتم استخدامها مطلقا ضد عدو يتمتع بقدرة موسكو على التشويش على الملاحة عبر نظام تحديد المواقع العالمي (GPS).

إن الابتكار هو سمة من سمات كل صراع تقريبا، بما في ذلك الحرب في أوكرانيا، حيث ينشر كل جانب التكنولوجيا والتغييرات الجديدة للتفوق على الطرف الآخر واستغلال نقاط الضعف. ويقول المحللون والمسؤولون إن الجيش الروسي ماهر في الحرب الإلكترونية منذ سنوات، حيث يستثمر في أنظمة يمكنها التغلب على إشارات وتردد المكونات الإلكترونية، مثل نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، الذي يساعد في توجيه بعض الذخائر الدقيقة إلى أهدافها.

حقق الأوكرانيون في البداية نجاحًا باستخدام طلقات Excalibur عيار 155 ملم، حيث أصاب أكثر من 50 بالمائة أهدافهم بدقة في أوائل العام الماضي، وفقًا للتقييم السري، الذي استند إلى ملاحظات بصرية مباشرة. وعلى مدى الأشهر القليلة التالية، انخفض هذا المعدل إلى أقل من 10%، حيث أشار التقييم إلى أن التشويش الروسي على نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) هو السبب.

وحذرت الدراسة من أنه تم إطلاق عدد أقل بكثير من القذائف في وقت لاحق من فترة البحث، ولم يتم ملاحظة الكثير منها، مما يجعل معدل النجاح الدقيق غير واضح.

ولكن حتى قبل أن توقف الولايات المتحدة عمليات التسليم، توقف رجال المدفعية الأوكرانيون إلى حد كبير عن استخدام إكسكاليبورلأن استخدام القذائف أصعب مقارنة بقذائف الهاوتزر، وهي تتطلب حسابات وبرمجة خاصة تستغرق وقتًا طويلاً. مما أدى إلى استبعادها تماما، وفق عسكريين في الميدان.

وقال المسؤول الأوكراني الكبير إن كييف شاركت هذه المعلومات مع واشنطن لكنها لم تتلق أي رد. وقد واجه الأوكرانيون تحديًا مماثلاً بقذائف موجهة من عيار 155 ملم قدمتها دول غربية أخرى. وتستخدم بعض هذه الدول إرشادات أخرى غير نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، ولكن من غير الواضح لماذا أصبحت أقل فعالية. ورفض مسؤولو الدفاع الأمريكيون الرد على التأكيد الأوكراني.

وقال روب لي، وهو زميل بارز في معهد أبحاث السياسة الخارجية، وهي مجموعة بحثية مقرها فيلادلفيا، إن استخدام روسيا للحرب الإلكترونية لمكافحة الذخائر الموجهة كان تطوراً مهماً في ساحة المعركة في العام الماضي. وقال لي إن العديد من الأسلحة تكون فعالة عندما يتم تقديمها، لكنها تفقد فعاليتها بمرور الوقت، وهو جزء من لعبة القط والفأر التي لا تتوقف بين الخصوم الذين يتكيفون ويبتكرون باستمرار. ولذلك فإن مشاركة شركات الدفاع أمر بالغ الأهمية للتغلب على الدفاعات الروسية مثل التشويش.

ونشرت Kyiv Post تقريرا في الأسبوع الماضي يتضمن اعترافات وسائل إعلام غربية مثل نيويورك تايمز وواشنطن بوست بأن قذائف المدفعية الأمريكية من طراز إكسكاليبور وغيرها من الذخائر المدعومة بنظام تحديد المواقع العالمي (GPS) أصبحت الآن غير فعالة بسبب التشويش الروسي. ولكنها قالت إنه من غير الواضح ما إذا كانت هناك عوامل أخرى لهذا الفشل.

قد تشمل الأسلحة المتضررة مقذوفات مدفعية إكسكاليبور عيار 155 ملم، والقنابل ذات القطر الصغير التي يتم إطلاقها من الأرض (GLSDB)، وذخائر الهجوم المباشر المشترك (JDAM)، وقذائف الأسلحة المستخدمة مع نظام الصواريخ المدفعية عالية الحركة (HIMARS)، من بين أسلحة أخرى، اعتمادًا على كيفية استخدامها من قبل مشغلي الأسلحة.

وقال مصدر لم يذكر اسمه مطلع على التقرير السري لصحيفة نيويورك تايمز إنه في أسوأ السيناريوهات، لم تصل سوى واحدة فقط من بين 19 طلقة من طراز إكسكاليبور إلى هدفها، حيث قال التقرير إن تكلفة كل ضربة ناجحة ارتفعت من 300 ألف دولار إلى 1.9 مليون دولار بين يناير وأغسطس. 2023.

افترض تحليل Kyiv Post المنشور في أبريل 2023، عندما شهد Excalibur استخدامًا موسعًا في أوكرانيا، أن الطلقات المدعومة بنظام تحديد المواقع العالمي (GPS) يمكن أن تصل إلى ما يصل إلى 50 كيلومترًا وعلى بعد 4 أمتار من هدفها

وقالت صحيفة نيويورك تايمز إن التقارير عن إكسكاليبور تم تجميعها بناءً على ما يقرب من 3000 قذيفة تم إطلاقها باستخدام مدافع الهاوتزر M777 المقدمة من الولايات المتحدة على جبهات خيرسون وخاركيف وباخموت بين ديسمبر 2022 وأغسطس 2023.

وقالت إن معدل الضربات انخفض من 55% في يناير 2023 إلى 6% في أغسطس، عندما كان الهجوم المضاد لأوكرانيا على قدم وساق. ومع ذلك، أشار مقال واشنطن بوست أيضًا إلى أن البيانات في الأشهر اللاحقة كانت غير كاملة، كما حذر التقرير.

وأضافت صحيفة واشنطن بوست أن أوكرانيا توقفت عن استخدام إكسكاليبور قبل أن توقف الولايات المتحدة عمليات تسليمها جزئيا بسبب الحسابات والبرمجة التي تستغرق وقتًا طويلاً، وفضلت بدلاً من ذلك جولات مدافع الهاوتزر القياسية.

ولم يشر المقال إلى أن هذا الحساب ضروري للأسلحة التي سيتم استخدامها في ضمان نجاح الاستهداف، وأن التردد الأوكراني في اتباع هذه الخطوات الإجرائية لتسريع عملية التوظيف في ساحة المعركة يمكن أن يساهم بشكل كبير في تفويت المسافات.

وأضاف المنشور أن أداء الذخائر الموجهة التي توفرها دول أخرى - وبعضها غير مدعوم بنظام تحديد المواقع العالمي (GPS) - أصبح أيضًا أقل فعالية، على الرغم من عدم وضوح السبب.

التأثيرات على الذخائر الأخرى الموجهة بنظام تحديد المواقع العالمي (GPS).

ووفقا للتقارير السرية، أثر التشويش الروسي أيضاً على ذخائر أخرى مدعومة بنظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، بما في ذلك صواريخ JDAM التي يتم إطلاقها من الجو وصواريخ HIMARS التي يتم إطلاقها من الأرض.

تقوم JDAMs، وهي في الأساس مجموعات انزلاقية متصلة بالقنابل الغبية، بالتركيز على أهدافها باستخدام INS الموجودة على متن الطائرة بمساعدة إشارات GPS المشابهة لـ Excalibur، حيث توفر إشارات GPS مراجع إحداثيات.

"يتم تهيئة نظام الملاحة عن طريق محاذاة النقل من الطائرة التي توفر متجهات الموقع والسرعة من أنظمة الطائرات"، حسبما جاء في موقع القوات الجوية الأمريكية، مضيفا أن الإحداثيات "يتم تحميلها في الطائرة قبل الإقلاع، ويتم تغييرها يدويًا بواسطة طاقم الطائرة قبل السلاح". إطلاقها، أو إدخالها تلقائيًا من خلال تحديد الهدف باستخدام أجهزة الاستشعار الموجودة على متن الطائرة.

عندما تستخدم الطائرات الغربية أسلحة مدعومة بنظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، يتم تزويد الذخيرة بقدرة محسنة لنظام تحديد المواقع العالمي (GPS) تستخدم فقط في ظروف قتالية محددة. ليس من الواضح ما إذا كانت طائرات MiG-29s أو Su-27s لديها القدرة على تسليم هذا التعزيز المشفر، وهو أمر يمكن حله بسهولة إذا تم استخدامه من طائرة F-16 أو غيرها من طائرات الناتو المقاتلة أو القاذفة أو الطائرات الهجومية.

وقالت صحيفة واشنطن بوست، نقلاً عن التقرير، إنه بعد وقت قصير من استخدام صواريخ JDAM في أوكرانيا في فبراير 2023، انخفض معدل الإصابة في غضون أسابيع بعد اكتشاف واستغلال "عدم مقاومتها" للتشويش، حيث أخطأت الأهداف بمقدار 65 قدمًا (19 قدمًا). متر) إلى حوالي ثلاثة أرباع ميل (قريبة من كيلومتر واحد).

ومع ذلك، وفقا للقوات الجوية الأمريكية، يجب أن يكون السلاح قادرا على الإصابة ضمن دائرة نصف قطرها 30 مترًا حتى بدون مساعدة نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) في الظروف المثالية.

"في وضعه الأكثر دقة، سيوفر نظام JDAM خطأً دائريًا للسلاح يحتمل أن يصل إلى 5 أمتار أو أقل أثناء الطيران الحر عندما تكون بيانات نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) متاحة. إذا تم رفض بيانات نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، فسيحقق JDAM خطأ CEP يبلغ 30 مترا (خطأ دائري محتمل) أو أقل لأوقات طيران مجانية تصل إلى 100 ثانية مع تسليم جودة نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) من الطائرة.

أما بالنسبة لنظام HIMARS، فقد تم أيضا إثبات الادعاءات بعدم فعاليته بسبب التشويش الروسي من قبل مصادر عسكرية دون تقديم معلومات عما هو المقصود بـ "غير فعال".

وبينما كانت فعالة في ضرب مستودعات الذخيرة ونقاط القيادة خلف خطوط العدو في عام 2022، فإن التشويش الروسي أعاق فعاليتها منذ عام 2023، حيث قال قائد كتيبة لم يذكر اسمه لصحيفة واشنطن بوست كيف شهد صواريخ HIMARS وهي تخطئ الهدف الروسي طلقة تلو الأخرى من خلال طائرة استطلاع دون طيار.

لم تكن هناك معلومات مقدمة حول كيفية جمع إحداثيات الهدف والارتفاعات بواسطة طائرات الاستطلاع دون طيار التي قد تستخدم أنظمة إحداثيات أخرى (مثل أجهزة UTM القديمة التي غالبًا ما تستخدمها القوات البرية بدلاً من نظام الإحداثيات WGS84 الذي يستخدمه نظام تحديد المواقع العالمي)، ولا عن كيفية الارتفاع فوق متوسط ​​سطح البحر وتحديد المستوى، إذا تم استخدام هذه الطريقة على الإطلاق.

وأكد مسؤول عسكري أوكراني كبير المزاعم بأن نظام HIMARS أصبح أقل فعالية بسبب عدم وجود إشارات GPS الناجمة عن أنظمة الحرب الإلكترونية الروسية.

وقال لصحيفة واشنطن بوست: "انتهى كل شيء: نشر الروس الحرب الإلكترونية، وعطلوا إشارات الأقمار الصناعية، وأصبح نظام HIMARS غير فعال على الإطلاق".

وبينما لا تزال كييف تعتبر نظام HIMARS سلاحا فعالا بشكل عام، بعد التحسينات التي أدخلها الغرب، قال مسؤول أوكراني آخر لم يذكر اسمه للصحيفة إن التشويش الروسي لا يزال يؤثر على أدائه.

وقال: "عندما يكون، على سبيل المثال، جسراً عائماً.. ولكن هناك انحراف قدره 10 أمتار، ينتهي به الأمر في الماء".

وبالنظر إلى أن عرض الجسر العائم النموذجي يتراوح بين 2.5 إلى 3 أمتار، فإن عدم فعالية أي هجوم بعيد المدى باستخدام أي سلاح عادة ما يكون مرتفعًا. ويعني هذا عادةً أن صانعي الأسلحة سيخصصون العديد من الذخائر للهجوم من زوايا حرجة للغاية أو استخدام الليزر أو الأسلحة المحدثة بصريًا لتحسين الدقة.

كيف تؤثر أنظمة الحرب الإلكترونية الروسية على دقة الذخائر المدعومة بنظام تحديد المواقع العالمي (GPS)؟

على افتراض أن نتائج التقارير السرية دقيقة، مع الأخذ في الاعتبار أن الكشف عن أداء الأسلحة في وقت الحرب ليس ممارسة عسكرية معيارية، فهناك طرق متعددة يمكن أن تتداخل بها الحرب الإلكترونية الروسية مع الأسلحة المدعومة بنظام تحديد المواقع العالمي (GPS).

وتعتمد معظم الأسلحة المدعومة بنظام تحديد المواقع العالمي (GPS) على الإحداثيات الأولية والهدف وتحسب المسار باستخدام إشارات الطوابع الزمنية المقدمة من القمر الصناعي، ثم تستخدم حسابات التثليث الخاص بالسلاح وفقًا لذلك، مما يعني أن أي انحراف في العملية يمكن أن يرمي السلاح خارج المسار.

ومن المحتمل أنه بالإضافة إلى تداخل نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، كانت الإحداثيات الأولية أو المستهدفة غير دقيقة في البداية. ويجب أن لا تقتصر الإحداثيات على خطوط الطول والعرض، بل يجب أن تركز على ارتفاع الهدف فوق متوسط ​​مستوى سطح البحر (MSL). لأن الحسابات الناقصة تجعل التوجيه أقل فعالية. في حالة الضربات المدفعية ونظام HIMARS، من الشائع بالنسبة للقوات الأوكرانية اكتشاف الهدف من خلال الطائرات دون طيار أو وحدات الاستطلاع، حيث يمكن أن تكون هناك مساحة للخطأ بسبب أنظمة الحرب الإلكترونية الروسية العاملة.

ومن غير المعروف أيضًا كيف تستنتج الطائرات دون طيار الأوكرانية ارتفاع الهدف دون العثور على تلك المعلومات باستخدام مقياس الارتفاع بالليزر أو الرادار ومقارنتها بارتفاع الطائرة دون طيار (والذي قد يكون أو لا يكون محسوبا أو معروفا) لحساب MSL للجسم المعني. ويعد الارتفاع المستهدف في استخدام الأسلحة أمرًا بالغ الأهمية لتقليل أخطاء تأثير الأسلحة ويكاد يكون بنفس أهمية إحداثيات خطوط الطول والعرض الدقيقة.

وبما أن بعض الأسلحة تعتمد على الطوابع الزمنية لنظام تحديد المواقع العالمي (GPS) وحسابات موضعية ثلاثية الأبعاد على متن الطائرة بناءً على ذلك في منتصف الرحلة لضبط مساراتها - كما هو الحال في بعض الطائرات دون طيار - يمكن للقوات الروسية التحايل على وحدات نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) عن طريق تغذيتها بشكل كاذب عبر الأقمار الصناعية لنظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، والتي من شأنها أيضًا أن تخرج الأسلحة عن مسارها.

هناك جزء آخر من المعلومات التي لم يتم تقديمها وهو مستوى عدم الدقة الذي تم تقديمه وما هو المطلوب لاعتباره نتيجة. ويعتمد هذا على نوع الهدف ونوع السلاح المستخدم إلى جانب عدد لا يحصى من العوامل التي لم تذكرها، أو ربما حتى لم تؤخذ في الاعتبار، من قبل المصادر الأوكرانية أو مقالات نيويورك تايمز وواشنطن بوست.

في حين أنه من المعروف أن روسيا قد طورت قدرات متقدمة في مجال الحرب الإلكترونية، إلا أن مدى نجاحها في رمي الذخائر المدعومة بنظام تحديد المواقع العالمي (GPS) بعيدا عن مسارها لا يزال غير واضح استنادا إلى مقالات نيويورك تايمز وواشنطن بوست.

هل يمكن أن تعالج هذه القضية؟

قالت صحيفة واشنطن بوست إن صواريخ إكسكاليبور لم تعد تُزود بها أوكرانيا، بينما استمر بعضها، مثل صواريخ JDAM، في تلقي تحديثات من الولايات المتحدة لمساعدتها على مقاومة التشويش الروسي.

وقالت إن كييف وواشنطن، جنبا إلى جنب مع الشركات المصنعة، تعملان على إيجاد حلول لمواجهة قدرة موسكو على الحرب الإلكترونية، على الرغم من أن مسؤولا أوكرانيا لم يذكر اسمه قال لصحيفة واشنطن بوست في مقابلات إن البيروقراطيات منعت كلاهما من تطوير الحلول في الوقت المناسب.

وقال مسؤولون دفاعيون أمريكيون لم يذكر أسماؤهم للصحيفة إن واشنطن توقعت هذه المشكلات وتعمل مع كييف "للتطوير والتأكد من أن أوكرانيا لديها القدرات التي تحتاجها لتكون فعالة"، وهو ما يعكس بيان وزارة الدفاع في كييف بأنها "تتلقى بانتظام توصيات لتحسين قدراتها العسكرية".

وقال مسؤول كبير لصحيفة واشنطن بوست إن نظام HIMARS مجهز الآن بـ "معدات إضافية لضمان تحديد الموقع الجغرافي بشكل جيد"، بينما طلبت كييف من واشنطن تزويدها بالذخائر العنقودية غير الموجهة M26، والتي يمكن أن تظل فعالة على مساحة كبيرة على الرغم من التشويش على نظام تحديد المواقع العالمي (GPS).

أما الأسلحة الأخرى المقدمة من الغرب، مثل صواريخ ستورم شادو التي قدمتها المملكة المتحدة، فهي مجهزة بأشكال أخرى من الملاحة إلى جانب أنظمة تحديد المواقع، بما في ذلك نظام مطابقة التضاريس الداخلية، مما يجعلها أقل عرضة للتشويش الروسي على نظام تحديد المواقع.

وبشكل عام، اتفق الخبراء والمسؤولون الذين لم يذكر أسماؤهم على أن هناك سباقًا لتطوير التدابير المضادة بين كييف وموسكو، وأن التدابير الفعالة من أي من الجانبين يمكن أن تصبح قديمة الطراز قريبًا.

وقال دانييل بات، أحد كبار زملاء معهد هدسون، إن "دورة حياة جهاز الراديو في أوكرانيا تستغرق حوالي ثلاثة أشهر فقط قبل أن يحتاج إلى إعادة برمجته أو استبداله بينما يقوم الروس بتحسين حربهم الإلكترونية ضده".

المصدر: نيويورك تايمز+ بلومبيرغ + واشنطن بوست