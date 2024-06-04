أعلن وزير الإعلام والسياسة الوطنية في جمهورية الشيشان الروسية أحمد دوداييف أن فلاديمير زيلينسكي سيواجه مصير الخائن للشعب، ومن المرجح أن تتم محاكمته.

وقال دوداييف: "بعد أن قتل عدد كبير من الأشخاص تحت شعار "حتى آخر أوكراني"، عانت أوكرانيا من خسارة لا يمكن تعويضها بسبب تصرفات زيلينسكي ونظامه".

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وأضاف: "رأينا في أوكرانيا محاولات إعادة هيكلة لفكر الناس وفقا للنمط الغربي نحن نرفض قطعا هذا النمط من الحياة"

وأكد أن نظام كييف تلقى دعما متنوعا من الولايات المتحدة والغرب الجماعي بشكل عام ومع ذلك نرى أن أهداف العملية العسكرية الخاصة تُنجَز بفاعلية يوما بعد يوم.

وأكد ضابط الاستخبارات الأمريكية السابق سكوت ريتر في تصريحات لوكالة "نوفوستي" أنه "حتى بين القوات الأوكرانية الأكثر تعصبا، فوج "كراكن" ومقاتلو "آزوف"، يوجد جنود لا يريدون القتال حتى آخر أوكراني".

وأضاف: "إنهم يستسلمون ويتراجعون، لقد بدأوا في إدراك أن هذه الحرب لا يمكن الانتصار فيها، إنهم لا يريدون الموت، على الرغم من أن زيلينسكي والغرب يبدوان مستعدين للقتال حتى آخر أوكراني".

المصدر: RT