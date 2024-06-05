كمبيوتر عملاق يتوقع المنتخب الفائز بلقب يورو 2024

تنطلق في 14 يونيو الجاري، بطولة يورو 2024 المقامة بألمانيا، وسط تكهنات حول المنتخب الأقرب لحصد اللقب الذي حصلت عليه إيطاليا في النسخة الماضية.

وقامت شركة "أوبتا" بمحاكاة البطولة بعدد هائل من المرات يصل إلى 10 آلاف مرة، لتحديد الفريق الأكثر احتمالا لحصد اللقب في النهاية.

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وقام كمبيوتر عملاق باختار منتخب إنجلترا للفوز باليورو بنسبة تصل إلى 19.9%، بينما وصلت نسبة تأهل الفريق إلى ربع النهائي إلى 70%، والوصول لنصف النهائي إلى 48.2% وبلوغ النهائي إلى 31.1%.

وبالنسبة لفرنسا فكانت أقرب المرشحين لخطف اللقب بعد منتخب الأسود الثلاثة، حيث جاءت فرصتها 19.1%، ووصلت نسبة احتمالية وصولها للنهائي إلى 30.4%.

وبالحديث عن ألمانيا صاحبة الأرض والجمهور، فيملك المانشافت فرصة الفوز بالبطولة بنسبة 12.4% وفقا لعملية المحاكاة، بينما اقتصرت نسبة إيطاليا حاملة اللقب على 11.4% فقط في الوصول للنهائي، و5% للفوز بالبطولة مرة أخرى.

المصدر: goal