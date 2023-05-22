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 بعد فصل آخر خط عالي الجهد.. محطة زابوروجيه الذرية تتحول إلى مولدات الديزل

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 بعد فصل آخر خط عالي الجهد.. محطة زابوروجيه الذرية تتحول إلى مولدات الديزل
Globallookpress
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أفادت إدارة محطة زابوروجيه للطاقة الذرية اليوم الاثنين بأنه تم التحول إلى مولدات الديزل كمصدر طاقة في المحطة بعد انقطاع التيار في آخر خط عالي الجهد بـ 750 كيلوفولت.

وقالت المحطة في بيان عبر "تلغرام" إنه "نتيجة فصل خط دنيبروفسكايا للجهد العالي بقدرة 750 كيلو فولت، فقدت محطة وزابوروجيه مصدر الطاقة الخارجي. ويتم توفير الطاقة لتلبية احتياجات المحطة عن طريق مولدات الديزل".

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وقف عمل كل وحدات الطاقة في محطة زابوروجيه الكهروذرية
وقف عمل كل وحدات الطاقة في محطة زابوروجيه الكهروذرية

وأضاف البيان أنه يجري تحقيق في أسباب انقطاع الخط، مؤكدا أن مستوى الإشعاع في المحطة ومحيطها يبقى طبيعيا.

وتقع محطة زابوروجيه الكهرذرية، وهي أكبر محطة نووية في أوروبا من حيث عدد الوحدات وقدراتها، على الضفة اليسرى لنهر دنيبر.

وتقوم القوات الروسية بضمان أمن هذه المحطة منذ مارس الماضي، وأكدت موسكو أن هذه الخطوة كانت ضرورية لتلافي تسرب المواد النووية والمشعة.

وتواصل قوات كييف قصف مدينة إينيرغودار والقرى والمناطق المجاورة لمحطة زابوروجيه الكهرذرية بشكل مستمر.

المصدر: RT

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