الصور الأولى لـ"قادر المصري" أحدث وسيلة مواصلات محلية الصنع

نشرت الهيئة العربية للتصنيع في مصر الصور الأولى للاسكوتر الكهربائي "قادر" DM2000R والذي تم إنتاجه داخل مصانع قادر أحد الكيانات التابعة للهيئة في مصر.

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ويبلغ السعر 88 ألف جنيه للاسكوتر الواحد، وتمت إتاحة إمكانية التقسيط مع بنك مصر بمقدم 10% والباقي حتى 5 سنوات، بهدف توطين تلك الصناعة داخل السوق المصرية.

إمكانيات سكوتر "قادر" تتمثل في تميزه بالسرعة القصوى والتى تصل لنحو 70 كيلومترا في الساعة، وتصل مدة الشحن من 3 إلى 6 ساعات، وجهاز تحكم عن بعد "مفتاحين"، و عجلات تيوبلس وفرامل أمامي وخلفي.

المصدر: RT