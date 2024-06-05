الأهلي المصري يعلن تفاصيل مشروع القرن

كشف محمد كامل، رئيس مجلس إدارة شركة "القلعة الحمراء"، التي أنشأها نادي الأهلي المصري لإنشاء الاستاد الخاص به عن تفاصيل جديدة حول "مشروع القرن".

وأعلن النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب في احتفالية ضخمة، عن تدشين استاد النادي الأهلي المخطط إنشاؤه مستقبلا، والذي طال انتظاره من جانب جماهير القلعة الحمراء.

وأكد النادي المصري أنه سيتم بناء الاستاد في مدينة السادس من أكتوبر في منطقة الشيخ زايد بفرع النادي بمحافظة الجيزة.

وقال كامل خلال مؤتمر صحفي أقيم، أمس الثلاثاء: "نعمل على هذا الحلم منذ سنتين ونصف، تكلفة إنشاء المشروع 12 مليار جنيه، وسنقوم بإنشاء مدينة كاملة وليس استادا فقط، الاستاد سيقام على 43 فدانا، ولدينا مستشفى، وجامعة رياضية، ومدرسة، وفندق، ومتحف".

كلمة الأستاذ محمد كامل - رئيس مجلس إدارة شركة القلعة الحمراء من حفل تدشين مشروع القرن للنادي الأهلي#تغطية_خاصة | #مشروع_القرن 🏟#Alahlytv 📺 pic.twitter.com/RQNcXIJAqC — Al Ahly TV - قناة الأهلي (@AlAhlyTV) June 4, 2024

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وأكد محمود الخطيب رئيس النادي، خلال كلمته أن الإعلان عن مشروع القرن يعتبر يوما تاريخيا للأهلي، وأن هناك من حضر مباريات على ملعب "مختار التتش" الذي كان يمتلئ بالجماهير في المباريات والتدريبات، والآن مر 49 عاما على آخر مباراة رسمية أقيمت في هذا الملعب.

وتم تحديد موعد أقصاه 4 سنوات لإنهاء ما يسمى مشروع القرن.

وتقدر تكلفة المشروع بنحو 12 مليار جنيه مصري ما يعادل 252 مليون يورو تقريبا، على أن يكون الاستاد بسعة جماهيرية تقدر بـ44 ألف مقعد، فيما ستحصل الـ16 شركة المساهمة في بناء الاستاد على حق الانتفاع لمدة 25 عاما.

المصدر: "وسائل إعلام"