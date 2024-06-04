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سلوفينيا تعترف رسميا بدولة فلسطين

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سلوفينيا تعترف رسميا بدولة فلسطين
Globallookpress Zhao Yi
برلمان سلوفينيا
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أصدرت وزارة الخارجية السلوفينية بيانا اعترفت فيه سلوفينيا رسميا بأن فلسطين دولة مستقلة وذات سيادة.

وقالت الخارجية السلوفينية في بيان على منصة "إكس": "اعترفت سلوفينيا في 4 يونيو 2024 رسميا بأن فلسطين دولة مستقلة وذات سيادة".

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وفي خطاب موجه إلى الشعب الفلسطيني، أكدت وزيرة الخارجية تانيا فاجون أن قرار سلوفينيا "هو رسالة أمل وسلام".

وأضافت: "نحن نؤمن بأن حل الدولتين فقط هو ما يمكن أن يؤدي إلى سلام دائم في الشرق الأوسط".

ويشار إلى أن 52 من أصل 90 عضوا في البرلمان صوتوا لصالح قرار الاعتراف.

واعترفت إسبانيا وايرلندا العضوان في الاتحاد الأوروبي إضافة إلى النرويج رسميا بدولة فلسطين بهدف التقدم نحو السلام في الشرق الأوسط بحسب الدول الثلاث، وأثارت هذه الخطوة غضب تل أبيب.

وصرحت إسرائيل الأسبوع الماضي أنها تأمل في أن يرفض البرلمان السلوفيني توصية الحكومة بالاعتراف بدولة فلسطين التي تعتبر "مكافأة لحماس" بحسب حكومة بنيامين نتنياهو.

المصدر: RT

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