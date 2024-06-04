"خريطة السودان تضم حلايب وشلاتين".. جدل في مصر بسبب مدرسة سودانية

شهدت وسائل التواصل الاجتماعي في مصر حالة من الغضب بعد نشر إحدى المؤسسات التعليمية السودانية، صورة لخريطة السودان تضم حلايب وشلاتين.

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وظهر في الصورة التي تعبر عن هوية المؤسسة السودانية والكائنة بمنطقة الهرم في محافظة الجيزة، جزء لخريطة دولة السودان، إلا أن الصورة ظهر بها ضم الخريطة لمنطقتي حلايب وشلاتين المصرية للسودان، في إشارة إلى أن تلك المنطقة سودانية.

وبالبحث عن المؤسسة، تبين أن تأسيسها يرجع إلى ما قبل عام 2020، قبل الحرب السودانية، وأن لها أكثر من فرع في مصر، ونشاطها يرتكز في 3 محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية.

وردا على حالة الغضب حذفت إدارة مؤسسة الدكتور أبو ذر الكودة التعليمية السودانية، الخريطة التي تشير إلى تابعية حلايب وشلاتين للسودان، متقدمين بالاعتذار للمصريين، ومؤكدين على أن هذا الخطأ غير مقصود، ولا توجد أي نوايا سياسية من خلف هذا الخطأ كما ظن البعض.

وحرصت إدارة المؤسسة، على توضيح الأمر بخصوص الصور الصادرة عنها، والتي تضم حلايب وشلاتين إلى خريطة السودان، مؤكدة أن الأمر لم يكن مقصودا وجاء بمحض الخطأ.

لم تكن تلك هي الواقعة الأولى من نوعها، إذ سادت حالة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي من محل سوداني استخدم لوجو لخريطة السودان وبها مدينة حلايب، ليثير هذا غضب المصريين.

بدأت القصة عندما لاحظ مصريون أن لوجو المحل الذي يمثل خريطة السودان يضم مدينتي حلايب وشلاتين المصريتين، ما أثار حالة غضب كبيرة بين مستخدمي السوشيال ميديا، الذين بدأوا في مطالبة المحل بإزالة هذا اللوجو.

كما نشر المحل بوست دعائي لأحد منتجاته، وقال: عيش سوداني (خبز سوداني)، ليثير هذا المزيد من غضب مستخدمي السوشيال ميديا الذين أشاروا إلى أن استخدام عيش سوداني غير صحيح فقد تم صنعه من دقيق مصري وعلى الأرض المصرية.

وكتب المحل الذي يدعى يمه على صفحته على فيسبوك: السادة متابعي الصفحة الكرام، مساء الخير لقد تم إزالة الشعار الذي أثار حفيظة بعض المتابعين، وسعيا منا لإرضاء عملائنا ومتابعينا سنصمم شعارا جديدا يلائم تطلعاتهم.

وأضاف: مع العلم بأن ما ورد من خطأ في الشعار هو خطأ غير مقصود وليس له أي أبعاد سياسية أو خلافه، مرة أخرى نؤكد على مبدأ احترامنا للدولة المصرية حكومة وشعبا.

المصدر: القاهرة 24