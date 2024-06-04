"بلومبرغ" تحذر البنتاغون من سلاح روسي ناجع جدا

قالت وكالة بلومبرغ، إنه يجب على البنتاغون تركيز الاهتمام على تجربة روسيا الناجحة جدا في استخدام وسائل الحرب الإلكترونية، وتطوير هذا المجال بشكل أكثر فعالية في الجيش الأمريكي.

وجاء في مقالة الوكالة: "تمكن الجيش الروسي في أوكرانيا، من إسقاط طائرات بدون طيار وذخائر صاروخية أمريكية موجهة (باستخدام وسائل الحرب الإلكترونية). ويجب أن يثير ذلك قلقا كبيرا في البنتاغون".

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ونوهت المقالة بأن روسيا والصين تواصلان مراقبة جهود تطوير أسلحة عالية الدقة في الولايات المتحدة، وتعملان بنشاط على اتخاذ تدابير إلكترونية مضادة.

ووفقا للوكالة، فشل البنتاغون نفسه، بشكل ذريع في استراتيجية الحرب الإلكترونية الخاصة به. وشددت المقالة على أن برامج الدراسات الطموحة المختلفة، فشلت في توفير قدرات التشويش الضرورية جدا للجيش الأمريكي.

وقالت بلومبرغ: "لا توجد أي فائدة من إنفاق مائة ألف دولار على كل قذيفة موجهة من طراز Excalibur إذا لم تتمكن من إصابة الهدف. أعداء أمريكا (روسيا والصين) يدركون قيمة هذه التقنيات. وبات يجب على أمريكا، بعد بدء الصراع أوكرانيا أن تفهم ذلك أيضا".

من المعروف، أن وسائل الإعلام الغربية أشارت مرات كثيرة إلى فعالية منظومات الحرب الإلكترونية الروسية. على سبيل المثال كتبت وكالة رويترز أن أنظمة الحرب الإلكترونية الروسية، تبدو فعالة جدا ضد القنابل ذات القطر الصغير التي يتم إطلاقها من الأرض (GLSDB) والتي تستخدمها أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي