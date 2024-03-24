روسيا تطور منظومة حرب إلكترونية جديدة مضادة للدرونات

أعلنت مؤسسة "kaysant" الروسية عن تطوير منظومة حرب إلكترونية جديدة لحماية الآليات العسكرية من خطر درونات FPV.

وحول الموضوع قالت مديرة المشاريع في المؤسسة، ألينا بالاندينا:"نجحت مؤسستنا بتطوير منظومة K-1000 الجديدة للحرب الإلكترونية، والتي توفر قبة حماية إلكترونية للمركبات العسكرية ضد درونات FPV، هذه المنظومة مصنوعة على شكل حقيبة تزن 2 كلغ فقط، الأمر الذي يسهل حملها واستخدامها، ويمكن تثبيتها في الدبابات وناقلات الجنود المدرعة والمركبات العسكرية المختلفة".

وأضافت:"المنظومة قادرة على التشويش على درونات FPV المعادية التي تعمل في نطاقي 800 و900 ميغاهيرتز، وقريبا ستبدأ مؤسستنا بإنتاج منظومات شبيهة للتعامل مع الدرونات التي تعمل في 4 نطاقات 800 و900 و2400 و5800 ميغاهيرتز".

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وأشارت بالاندينا إلى أن مؤسسة "kaysant" بدأت بمرحلة الإنتاج التسلسلي لمنظومات K-1000 الجديدة، وتسلمت طلبات أولية للحصول على هذه المنظومات من الحكومة الروسية، كما تجري محادثات مع المؤسسة حول موضوع استخدام هذه المنظومات في العملية العسكرية الخاصة.

وتعمل روسيا حاليا على تطوير العديد من منظومات الحرب الإلكترونية الجديدة المضادة للدرونات، ومنها منظومة "دروجينيك" التي تطورها مؤسسة "روساتوم"، والقادرة على اكتشاف الدرونات التي تعمل بترددات، تتراوح ما بين 600 إلى 6000 ميغاهيرتز.

المصدر: إزفيستيا