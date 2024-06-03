طهران ترفض مقترح بايدن بشأن وقف إطلاق النار في غزة

رفض القائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني علي باقري كني المقترح الأمريكي بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة الذي تقدم به الرئيس جو بايدن.

وقال باقري كني في مؤتمر صحفي خلال زيارته لبيروت، يوم الاثنين: "إذا كان الأمريكيون صادقين، فبدلا من طرح خطط تحت مسمى وقف إطلاق النار، عليهم أن يتخذوا خطوة واحدة، وهي وقف كل المساعدات للكيان الإسرائيلي".

وتابع: "فقط بمجرد قطع المساعدات عن الكيان الإسرائيلي، لن تكون لدى الكيان الأدوات والقدرة على ارتكاب جرائم ضد الفلسطينيين وستنتهي الحرب".

بشأن إحتمال اندلاع نزاع بين إسرائيل و"حزب الله" اللبناني، قال باقري كني: "على الكيان العالق في مستنقع غزة، لو كان لديه بعض العقلانية الأساسية، ألا يضع نفسه في موقف مماثل مع المقاومة اللبنانية القوية".

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التقى باقري كني خلال زيارته للبنان بنظيره اللبناني عبد الله بو حبيب، وكذلك رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي.

وقال إنه التقى أيضا بممثلين عن الفصائل الفلسطينية وآخرين، لكنه أحجم عن الإدلاء بمزيد من المعلومات لحين صدور البيانات الرسمية.

بدوره، أكد بو حبيب خلال لقائه بالقائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني أن لبنان يريد تجنب حرب أوسع مع إسرائيل ويبحث عن "حلول مستدامة تعيد الهدوء والاستقرار الى الجنوب".

وقام باقري كني بأول زيارة خارجية رسمية منذ توليه مهام وزير الخارجية في أعقاب وفاة الوزير السابق حسين أمير عبداللهيان في تحطم المروحية يوم 19 مايو الماضي، في حادث لقي فيه مصرعه كذلك الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي وعدد من المسؤولين الكبار.

ومن المقرر أن يجري باقري كني زيارة لسوريا يوم الثلاثاء.

المصدر: "أسوشيتد برس"