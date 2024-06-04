بودولياك: لم يعد هناك أي "خطوط حمراء" للنزاع في أوكرانيا

أعلن ميخائيل بودولياك، مستشار رئيس مكتب فلاديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، أن جميع "الخطوط الحمراء" للنزاع في أوكرانيا اختفت وبدأ التصعيد.

وكتب بودولياك على "تلغرام": "اختفت كل الخطوط الحمراء التي كانت بالأمس. كل ما كان غير وارد بالأمس أصبح حقيقة واقعة. التصعيد؟ نعم".

واعتبر الرئيس البلغاري رومين راديف أمس أن الوضع في أوكرانيا أصبح خارجا عن السيطرة بسبب انتهاك الدول الغربية للخطوط الحمر.

وسبق أن منحت عدد من الدول الغربية كييف الإذن لتنفيذ ضربات بأسلحتها على أراضي روسيا بشكل أو بآخر.

المصدر: نوفوستي