"التايمز": ضابط سابق في البحرية الملكية البريطانية محتجز في دبي بتهمة التجسس منذ 7 أشهر (صور)

أفادت صحيفة "التايمز" البريطانية، يوم الثلاثاء بأن مات كروتشر الضابط السابق في مشاة البحرية الملكية البريطانية الذي حارب في العراق وأفغانستان، محتجز في دبي منذ 7 أشهر بتهمة التجسس.

وذكرت الصحيفة أن الضابط السابق (40 عاما) من سوليهال بالقرب من برمنغهام، والحاصل على أرفع وسام بريطاني خلال خدمته في أفغانستان عام 2008، أُوقف في 4 نوفمبر 2023.

ووفق المصدر ذاته، اتُهم كروتشر "بدخول شبكة اتصالات عمدا وبشكل غير قانوني".

وأشارت صحيفة "التايمز" أن مات كروتشر منع من مغادرة الإمارات بعد مصادرة جواز سفره وهاتفه وتعليق إمكانية الوصول إلى حسابه المصرفي.

وذكرت أنه تم استجواب كروتشر الذي يعمل حاليا مستشارا أمنيا مقيما خارج بريطانيا عن علاقته بوزارة الدفاع البريطانية وأجهزة المخابرات وعلاقته بالسفارة البريطانية، ولكن لم يتم تقديم أي تفاصيل أخرى بشأن اتهام التجسس.

وأوضحت الصحيفة أن مات كروتشر عاش في دبي بين عامي 2014 و2021 وعمل مع السلطات في "مسائل تتعلق بالأمن".

وقالت عائلته إنها تعيش "قلقا هائلا" وأن الاتهامات الموجهة إليه "مختلقة".

وأضافت العائلة في بيان "لا نفهم لماذا تستغرق سلطات دبي وقتا طويلا لمعالجة هذه القضية وهي قضية نعتقد أنها مختلقة وسخيفة".

واتهمت عائلة كروتشر وزارة الخارجية بأنها "عديمة الفائدة" في تقديم أي مساعدة، قائلين إنهم "في كثير من الأحيان يزيدون الأمور سوء بمعلومات مضللة".

من جهته، صرح متحدث باسم الخارجية البريطانية "نحن نقدم الدعم لرجل بريطاني في الإمارات العربية المتحدة ونحن على اتصال بالسلطات المحلية".

المصدر: أ ف ب + صحيفة "التايمز" البريطانية