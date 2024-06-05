الاتحاد يحسم هوية الراحل بين بنزيما وحمدالله

كشفت تقارير صحفية، اليوم الأربعاء، موقف إدارة اتحاد جدة من استمرار المغربي عبد الرزاق حمد الله، خلال منافسات الموسم الجديد.

واقترن اسم حمد الله في الفترة الأخيرة بالرحيل عن "العميد"، بسبب رغبة النادي في ضم أسماء بارزة من القارة الأوروبية.

وبحسب صحيفة "الرياضية" السعودية، فإن إدارة الاتحاد استقرت على رحيل حمد الله، نظرا لصعوبة تواجده رفقة الفرنسي كريم بنزيما.

وأوضحت: "النادي وحمد الله اتفقا على الانفصال قبل بداية فترة الاستعداد للموسم الجديد، حيث تنتظر الإدارة اعتماد ميزانية الأندية من قبل لجنة الاستقطاب، للدخول في مفاوضات مع بديل مميز".

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وكانت تقارير صحفية أشارت في وقت سابق إلى أن "بنزيما طلب من الإدارة التخلص من حمد الله خلال الميركاتو الصيفي".

وأوضحت الرياضية أن الإدارة تنتظر اعتماد ميزانية الأندية من قبل برنامج الاستقطاب للدخول في مفاوضات مع بديل حمدالله في الهجوم، مشيرة إلى أن الاتحاد مقبل على تغيير كبير في ملف اللاعبين الأجانب.

يشار إلى أن حمدالله انضم للاتحاد في بداية عام 2022، بعد فسخ عقده من جانب النصر، وسط جدل كبير، وحقق نجاحا لافتا مع الفريق بقيادته للفوز بلقب الدوري وكأس السوبر وتوج معه هدافا للفريق في موسم 2022-2023 بتسجيله 21 هدفا.

المصدر: "وسائل إعلام"





