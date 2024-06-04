"رائحة كريهة" في أنفاسك تدل على مشاكل صحية خطيرة

حذر أحد الخبراء من أن رائحة معينة في أنفاسك قد تكون علامة لاضطرابات الجهاز الهضمي الخطيرة.

وقال خبير صحة الأمعاء، كريس دوبيرلي: "إذا لاحظت رائحة بيض نفاذة مستمرة من أنفاسك، فقد يكون ذلك علامة على خطر أكبر مما تعتقد".

وأوضح أن هذه الرائحة "المميزة" غالبا ما تنتج عن كبريتيد الهيدروجين، وهو غاز تنتجه بكتيريا معينة في أمعائك.

وتابع دوبيرلي: "المستويات العالية من كبريتيد الهيدروجين في الأمعاء يمكن أن تكون مؤشرا على مشاكل صحية أساسية، مثل أمراض الأمعاء الالتهابية ومتلازمة القولون العصبي. وهذا يمكن أن يؤدي إلى تلف الخلايا في القولون، ويتداخل مع استخدام الطاقة في خلايا الأمعاء، ما يؤدي إلى الالتهاب وعدم الراحة".

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وقال كريس: "يمكن تطبيق اختبار بسيط في المنزل للتحقق من رائحة الفم الكريهة، يتمثل في لعق الجزء الداخلي من معصمك، وتركه يجف للحظة، ثم شمه. إذا كانت الرائحة كريهة، فقد تكون علامة على وجود مستويات عالية من كبريتيد الهيدروجين، ما يدل على مشاكل صحية أعمق".

وتسرد هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية (NHS) الأعراض الرئيسية لمرض التهاب الأمعاء:

- الإسهال الذي يستمر لفترة أطول من أربعة أسابيع.

- ألم في البطن.

- وجود دم أو مخاط (مخاط شفاف) في برازك.

- نزيف من المؤخرة.

- الشعور بالتعب طوال الوقت.

- فقدان الوزن دون محاولة.

المصدر: إكسبريس