شاهد.. صواريخ "حزب الله" تشعل شمال إسرائيل

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عن إصابة ستة من جنوده جراء حرائق اندلعت في شمال إسرائيل إثر صواريخ أطلقها مقاتلو "حزب الله" اللبناني.

وذكر الجيش الإسرائيلي أنه أرسل جنود احتياط ومعدات لمساعدة خدمات الإطفاء والإنقاذ الإسرائيلية في إخماد الحرائق.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد ذكرت أن "فرق الإطفاء في كريات شمونة تحاول منع امتداد الحرائق للمنازل بعد إطلاق حزب الله صواريخ من جنوب لبنان".

المصدر: AP + وسائل إعلام إسرائيلية