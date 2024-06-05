 
مباشر

ثلاث دول في الاتحاد الأوروبي تزيد صادراتها إلى روسيا في الربع الأول من العام

مال وأعمال

ثلاث دول في الاتحاد الأوروبي تزيد صادراتها إلى روسيا في الربع الأول من العام
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xoev

زادت ثلاث دول في الاتحاد الأوروبي هي أيرلندا وقبرص والبرتغال من صادرات السلع إلى روسيا في الربع الأول مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفقا للإحصاءات الأوروبية.

إقرأ المزيد
حصة الروبل في صادرات روسيا إلى أوروبا تبلغ مستوى قياسيا
حصة الروبل في صادرات روسيا إلى أوروبا تبلغ مستوى قياسيا

وقد زادت قبرص الصادرات بشكل ملحوظ بنسبة 13%، إلى 15.6 مليون يورو، وتمثلت أغلب الواردات بالسفن والقوارب واليخوت.

وجاءت البرتغال في المرتبة الثانية، حيث زادت شحنات السلع بنسبة 7% على مدار العام، لتصل إلى 24.5 مليون يورو، وتمثلت وارداتها بأنواع مختلفة من المشروبات والخل (22%) وكذلك الأحذية (11.3%).

احتلت أيرلندا المرتبة الثالثة من حيث نمو الصادرات بنسبة 5% إلى 136.5 مليون يورو، وكانت الإمدادات الرئيسية هي المواد الكيميائية غير العضوية (38.6%) والمنتجات الصيدلانية (36.9%).

في الوقت نفسه، خفضت ألمانيا صادراتها إلى روسيا على الرغم من بقائها أكبر شريك تجاري لروسيا في الاتحاد الأوروبي. حيث أنه في الربع الأول من العام، خفضت أرقام صادراتها بنسبة 32%، إلى 1.9 مليار يورو.

المصدر: نوفوستي

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا