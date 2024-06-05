ثلاث دول في الاتحاد الأوروبي تزيد صادراتها إلى روسيا في الربع الأول من العام

زادت ثلاث دول في الاتحاد الأوروبي هي أيرلندا وقبرص والبرتغال من صادرات السلع إلى روسيا في الربع الأول مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفقا للإحصاءات الأوروبية.

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وقد زادت قبرص الصادرات بشكل ملحوظ بنسبة 13%، إلى 15.6 مليون يورو، وتمثلت أغلب الواردات بالسفن والقوارب واليخوت.

وجاءت البرتغال في المرتبة الثانية، حيث زادت شحنات السلع بنسبة 7% على مدار العام، لتصل إلى 24.5 مليون يورو، وتمثلت وارداتها بأنواع مختلفة من المشروبات والخل (22%) وكذلك الأحذية (11.3%).

احتلت أيرلندا المرتبة الثالثة من حيث نمو الصادرات بنسبة 5% إلى 136.5 مليون يورو، وكانت الإمدادات الرئيسية هي المواد الكيميائية غير العضوية (38.6%) والمنتجات الصيدلانية (36.9%).

في الوقت نفسه، خفضت ألمانيا صادراتها إلى روسيا على الرغم من بقائها أكبر شريك تجاري لروسيا في الاتحاد الأوروبي. حيث أنه في الربع الأول من العام، خفضت أرقام صادراتها بنسبة 32%، إلى 1.9 مليار يورو.

المصدر: نوفوستي