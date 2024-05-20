حصة الروبل في صادرات روسيا إلى أوروبا تبلغ مستوى قياسيا

نمت حصة العملة الروسية في التجارة الخارجية لروسيا، وبلغت التسويات بالروبل في شهر مارس الماضي في الصادرات مع الدول الأوروبية أعلى مستوى لها على الإطلاق.

وأشارت بيانات البنك المركزي الروسي إلى أن استخدام العملة الروسية في التسويات للسلع والخدمات التي تصدرها روسيا إلى دول أوروبية بلغ في مارس الماضي مستوى 58.5%، وبذلك يكون المؤشر قد نما بنسبة 10.8% على أساس سنوي وبنسبة 9.6% على أساس شهري.

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وقال الخبير الاقتصادي ألكسندر فيرانشوك إن "الاتجاه العام نحو زيادة حصة الروبل في التسويات مع أوروبا مستمر"، بينما لفت مدير معهد HSE المصرفي فاسيلي سولودكوف، إلى أن النمو في حصة المعاملات بالروبل هو نتيجة لسياسة العقوبات الغربية، بسبب صعوبات التسويات مع دول الاتحاد الأوروبي باليورو والعملات الأخرى.

كما أشار خبراء إلى أن اعتماد العملة الروسية في سداد إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا قد يكون سببا إضافيا في زيادة حصة الروبل.

وتدل زيادة حصة الروبل في التعاملات الخارجية لروسيا على وجود اتجاه عالمي على زيادة استخدام العملات الوطنية في التجارة الدولية، والتي بدأت تكتسب زخما مع فرض الغرب عقوبات واسعة على روسيا على خلفية الأزمة الأوكرانية، وتجميد احتياطيات دولية لموسكو.

المصدر: أر بي كا