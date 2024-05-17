الرئيس الروسي: السلطات الأمريكية تقطع الغصن الذي تجلس عليه

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن السلطات الأمريكية تلحق الضرر بنفسها من خلال فرض قيود مالية على روسيا.

وقال في مؤتمر صحفي عقد في مدينة هاربن اليوم الجمعة في ختام زيارته إلى الصين، إن السلطات الأمريكية من خلال فرض قيود مالية على روسيا، تتسبب في ضرر لا يمكن إصلاحه فهي "تقطع الغصن الذي تجلس عليه".

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وأوضح بوتين قائلا إن "السلطات في الولايات المتحدة لأسباب سياسية تعمل على تقويض الثقة في الدولار، إذ تعمل على إضعاف أداتها الرئيسية والأكثر أهمية في قوتها وهي العملة الأمريكية".

وتعمل روسيا ودول أخرى منذ سنوات على تقليل اعتمادها على الدولار وتعزيز استخدام العملات الوطنية في التعاملات الدولية، ويأتي ذلك في ظل استخدام واشنطن للعملة الأمريكية كأدة في عقوباتها.

المصدر: RT