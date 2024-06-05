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لافروف يصل إنجمينا في أول زيارة له إلى تشاد

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لافروف يصل إنجمينا في أول زيارة له إلى تشاد
Globallookpress Petrov Sergey
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف
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وصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى العاصمة التشادية إنجمينا في أول زيارة له على الإطلاق إلى هذا البلد.

ومن المقرر أن يجري لافروف محادثات مع القيادة التشادية.

وأكدت وزارة الخارجية الروسية أن العلاقات الروسية التشادية "تحمل طابعا ديناميكيا بشكل عام".

وتشاد هي الدولة الرابعة والأخيرة في جولة وزير الخارجية الروسي إلى إفريقيا. حيث سبق للافروف أن زار غينيا والكونغو وبوركينا فاسو.

المصدر: RT

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