الصين: أكثر من 20 دولة أيدت رؤيتنا لتسوية النزاع في أوكرانيا

أعلن وزير الخارجية الصيني وانغ يي أن أكثر من 20 دولة أيدت الرؤية الصينية لتسوية النزاع بين روسيا وأوكرانيا.

وأشار وانغ يي في حديث للصحفيين، يوم الثلاثاء، إلى أن كلا من روسيا وأوكرانيا على حدة "أيدتا معظم المبادئ" الواردة في البيان المشترك الصادر عن الصين والبرازيل في الشهر الماضي.

وقال وانغ يي إن 26 دولة وافقت على الانضمام أو تبحث عن الطرق للانضمام إلى "التفاهمات المشتركة" التي توصلت إليها الصين والبرازيل بشأن التسوية في أوكرانيا، حسبما نقلت عنه وكالة "بلومبرغ".

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وأضاف أن ما مجموعه 45 دولة أبدت "ردود فعل إيجابية" بشأن المبادرة الصينية.

وأكد الوزير الصيني أن نظيره التركي هاكان فيدان، الذي زار بكين يوم الثلاثاء، رحب بخطة السلام الصينية.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع فيدان، قال وانغ يي إنه "كلما ازداد عدد الدول التي تؤيد الاتفاق (الصيني البرازيلي) من 6 بنود، بات موعد انعقاد مؤتمر سلام حقيقي أقرب، وكانت آفاق السلام أوضح".

وأشار إلى أن العالم بحاجة إلى "المزيد من الآراء الموضوعية والمتزنة والإيجابية والبناءة بشأن الأزمة الأوكرانية"، داعيا لمنع اتساع رقعة النزاع والتصعيد وتفادي الأعمال التي من شأنها أن تتسبب بتدهور الأوضاع.

ودعا وانغ يي كافة الأطراف المعنية إلى الحوار وبذل الجهود من أجل إيصال المساعدات الإنسانية وعدم السماح باستخدام الأسلحة النووية وتجنب الهجمات على المنشآت النووية.

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يذكر أن البيان المشترك الذي أصدرته الصين والبرازيل بشأن التسوية في أوكرانيا ينص على عقد مؤتمر سلام معترف به من قبل طرفي النزاع، أي روسيا وأوكرانيا.

ويأتي ذلك على خلفية رفض الصين حضور المؤتمر الخاص بأوكرانيا الذي سيعقد في سويسرا يومي 15 و16 يونيو، الأمر الذي انتقده فلاديمير زيلينسكي، معتبرا إياه "تقويضا" لجهود السلام.

من جهتها، أشادت روسيا بالمبادرات الصينية لتسوية النزاع، حيث قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبيل زيارته الأخيرة لبكين في مايو الماضي إن الصين "تفهم الأسباب الجذرية" للنزاع.

المصدر: وكالات