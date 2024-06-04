بوتين يعين شويغو منسقا للعمل على تطوير المجمع الصناعي العسكري

عين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو منسقا للعمل على تطوير المجمع الصناعي العسكري.

وقال بوتين خلال اجتماعه مع أعضاء الحكومة الروسية عبر تقنية الفيديو: "بما أن القضايا متنوعة للغاية، فمن الضروري أن نأخذ في الاعتبار ربحية الإنتاج، ومن الضروري التأكد من حصول وزارة الدفاع على المعدات المناسبة. والمطلوب هنا هو منسق مستقل لكل هذا العمل. وسيكون هذا المنسق هو سكرتير مجلس الأمن الروسي".

وصرح شويغو في وقت سابق بأن العملية العسكرية الخاصة ستبقى في صدارة اهتماماته بصفته السكرتير الجديد لمجلس الأمن الروسي.

وكان بوتين قد أصدر في وقت سابق مرسوما يقضي بتعيين شويغو الذي كان يشغل منصب وزير الدفاع، سكرتيرا لمجلس الأمن الروسي خلفا لنيكولاي باتروشيف.

المصدر: RT