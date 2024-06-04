الروسي أوليغ كونونينكو أول شخص في تاريخ البشرية يقضي ألف يوم في الفضاء

أصبح رائد الفضاء الروسي أوليغ كونونينكو أول شخص في تاريخ البشرية، قضى ألف يوم في الفضاء.

وأفادت مؤسسة "روس كوسموس" الحكومية الروسية للفضاء أن كونونينكو الذي يعمل حاليا في المحطة الفضائية الدولية، سجل رقمه القياسي عند الساعة 00:00:20 يوم 5 يونيو 2024 بتوقيت موسكو.

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وهذه هي الرحلة الفضائية الخامسة لرائد الفضاء الروسي التي بدأت يوم 15 سبتمبر 2023 على متن مركبة "سويوز إم إس 24" مع رائدي الفضاء الروسي نيكولاي تشوب والأمريكية لورال أوهارا.

وقد عادت أوهارا إلى الأرض يوم 6 أبريل الماضي مع الروسي أوليغ نوفيتسكي والبيلاروسية مارينا فاسيليفسكايا.

ومن المقرر أن يعود كونونينكو إلى الأرض يوم 23 سبتمبر مع نيكولاي تشوب والأمريكية تريسي دايسون.

وفي ختام رحلته الفضائية الخامسة ستبلغ الفترة الإجمالية التي قضاها كونونينكو في الفضاء 1110 أيام.

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وكان رائد الفضاء الروسي غينادي بادالكا صاحب الرقم القياسي السابق الذي بلغ 878 يوما، والذي استمر حتى 4 فبراير الماضي.

يذكر أن أوليغ كونونينكو نفذ رحلته الفضائية الأولى في عام 2008 والثانية في 2011 – 2012 والثالثة في 2015 والرابعة في 2018 – 2019. وهو يقود فريق رواد الفضاء الروس منذ عام 2016.

المصدر: نوفوستي