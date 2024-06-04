حزب الله يستهدف موقع بركة ريشا الإسرائيلي (فيديو)

عرض حزب الله اللبناني مساء يوم الثلاثاء مشاهد من عملية استهداف حامية موقع بركة ريشا التابع للجيش الإسرائيلي عند الحدود مع جنوب لبنان.

من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي مساء الثلاثاء أنه استهدف بنى تحتية تابعة لحزب الله بجنوب لبنان، مشيرا إلى سقوط هدف جوي مشبوه قدم من لبنان في منطقة جبل الشيخ.

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وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "جيش الدفاع يستهدف مخربا لحزب الله وبنى تحتية في جنوب لبنان، فيما أغارت طائرة لسلاح الجو في وقت سابق اليوم وقضت على عنصر لحزب الله في الناقورة جنوب لبنان".

وتغير المقاتلات الإسرائيلية بشكل شبه يومي على مركبات مستهدفة قادة وعناصر حزب الله اللبناني، وكانت أعلنت أمس اغتيال حسين صبرة الذي يعد أحد المشاركين في عمليات تحسين وتسليح قوة الدفاع الجوي في حزب الله.

وفي المقابل يرد حزب الله اللبناني بقصف مواقع تمركز الجيش الإسرائيلي وآلياته بأسلحة مختلفة.

وتشهد الحدود اللبنانية الجنوبية ازديادا كبيرا في عدد العمليات وسط تحذيرات من خطورة الوضع ودعوات لجميع الأطراف على وقف إطلاق النار وضبط النفس.

المصدر: RT