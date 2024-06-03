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حزب الله يعلن قصف مواقع إسرائيلية بأسلحة نوعية

أخبار العالم العربي

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أعلن حزب الله أنه استهدف مرابض مدفعية في الزاعورة، وتجمعا لجنود إسرائيليين في حرش شتولا وخلة وردة، واستهدف تجهيزات تجسسية في موقع المالكية، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة.

وكان وزير الخارجية الإيراني بالوكالة /علي باقري/، قد أكد خلال لقائه نظيره اللبناني /عبدالله بو حبيب/ في بيروت، أن العلاقات الثنائية بين البلدين مؤشر رئيسي للاستقرار في المنطقة.. من جهتها ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن عددا من الصواريخ سقطت في منطقة "حورفيش" شمال إسرائيل، بعد إطلاقها من لبنان.

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