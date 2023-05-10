إسرائيل: "استهدفنا وسائل تستخدمها المنظمات الفلسطينية لضرب إسرائيل"

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، إنه تم في غزة "استهداف وسائل تستخدم من قبل المنظمات الفلسطينية لضرب إسرائيل".

وأشار غالانت: "قمنا بتوجيه ضربة قاسية للجهاد الإسلامي خلال فترة قصيرة جدا وتم استهداف وسائل تستخدم من قبل المنظمات الفلسطينية لاستهداف إسرائيل".

وأوضح: "قمنا بتسديد ضربة للمخزونات الصاروخية التي كانت ستطلق صوب المناطق الإسرائيلية وكل هذه النشاطات تركت الجهاد الإسلامي دون قدرة على الرد".

وأضاف: "كل هذا يأتي بفضل التكنولوجيا الإسرائيلية المتطورة التي دخلت مؤخرا الى الخدمة، وهذه المعركة لم تنتهي بعد، وساحة الحرب لم تصمت بعد ونحن مستعدين لأي سيناريو بما فيه استمرار هذه المعركة".

إقرأ المزيد

المصدر: RT