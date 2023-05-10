مروحيات إسرائيلية تستهدف 4 مجمعات عسكرية للجهاد الاسلامي في غزة (فيديو)
Globallookpress
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أعلن الجيش الإسرائيلي عن استهداف مجمعات عسكرية وموقعا لإنتاج أسلحة تابعة لحركة "الجهاد الإسلامي" في قطاع غزة.
وقال في بيان: "أغارت مروحيات حربية قبل قليل على 4 مجمعات عسكرية تابعة للجهاد الاسلامي في قطاع غزة ومن ضمنها مجمعات لتخزين الأسلحة".
وأضاف: "كما تم استهداف مجمع عسكري تستخدمه القوة البحرية للتنظيم".
واختتم: "في هذه الساعة يواصل جيش الدفاع استهداف أهداف إرهابية إضافية للجهاد الإسلامي في قطاع غزة"
المصدر: الجيش الإسرائيلي