الحكم بالسجن على جاسوس أوكراني في شبه جزيرة القرم

دخل الحكم ضد جاسوس أوكراني في شبه جزيرة القرم حيز التنفيذ، حيث يواجه عقوبة السجن لمدة 12 عاما.

جاء ذلك وفق ما نشرته الخدمة الصحفية لإدارة القرم التابعة لهيئة الأمن الفدرالية الروسية، حيث تابع التقرير: "دخل الحكم بإدانة ستانيسلاف ستيسينكو، من سكان سيمفيروبول، المدان بارتكاب الخيانة العظمى، حيز التنفيذ".

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وتم اعتقال سيستينكو في يونيو عام 2021، حيث أثبت التحقيق أنه، كمواطن روسي، كان يستخدم هوائيا خاصا ومعدات استقبال لفترة طويلة، ويتلقى معلومات عن رحلات الطيران الحربي الروسي في منطقة شبه جزيرة القرم بناء على تعليمات من أجهزة الأمن الأوكرانية الخاصة.

ويتابع التقرير: "كان المتهم يقوم بإرسال المعلومات الواردة إلى أجهزة المخابرات الأوكرانية عبر تطبيق مراسلة آمن، وتلقى ستيسينكو ما مجموعه 1300 دولار".

ويواجه سيتسينكو تهمة الخيانة العظمى وفقا للقانون الجنائي الروسي، والتي تقضي عقوبتها بالسجن المشدد لمدة 12 عاما، وقد أيدت محكمة الاستئناف الثالثة للولاية العامة في سوتشي حكم المحكمة العليا لجمهورية القرم.

المصدر: نوفوستي