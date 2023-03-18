بوتين يزور شبه جزيرة القرم في الذكرى التاسعة على انضمامها لروسيا (فيديو)  

زار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شبه جزيرة القرم اليوم السبت في الذكرى التاسعة لعودتها إلى الوطن الأم- روسيا.

وبحسب وسائل الإعلام الرسمية وصل الرئيس بوتين إلى سيفاستوبول، وحضر افتتاح مدرسة الفنون ومركز الأطفال "كورسون" بالقرب من خيرسونيس تافريتشسكي.

وكجزء من المرحلة الأولى لبناء الحديقة التاريخية والأثرية "خيرسونيس تافريتشسكي"، تم تجهيز مركز الأطفال "كورسون" ومركز الفنون للأطفال (مدرسة الفنون) للافتتاح.

وتم تصميم مركز الأطفال "Korsun" كورسون لاستيعاب الأطفال الذين يصلون إلى سيفاستوبل حيث يوفر المركز إقامة لما يصل إلى 300 طفل من جميع أنحاء البلاد.

وستصبح مدرسة الفنون الحديثة مكانا لتنشئة الأطفال الموهوبين بشكل إبداعي في سيفاستوبول وتنميتهم، وستفتح لهم الفرص لدراسة أسس التراث الفني العالمي باستخدام نماذج الآثار القديمة.

ووكان رئيس الدولة قد عقد اجتماعا أمس الجمعة حول التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة.

ويشارك الرئيس في احتفالات ذكرى عودة القرم إلى روسيا يوم 18 مارس من كل عام.

وكانت آخر مرة زار فيها بوتين شبه الجزيرة في يوليو 2020، عندما زار حوض بناء السفن Zaliv في مدينة كيرتش، وفي ديسمبر 2022، وصل إلى جسر القرم، الذي كان يجري ترميمه بعد الهجوم الإرهابي.

ويحيي سكان شبه جزيرة القرم اليوم السبت الذكرى التاسعة لعودتهم إلى الوطن الأم- روسيا، بعد استفتاء تم تنظيمه يوم 16 مارس عام 2014.

وفي يوم 18 مارس 2014، تم التوقيع على وثيقة تاريخية في قاعة "غيورغيفسكي" في الكرملين، وبات هذا اليوم تاريخا رسميا لانضمام كيانين جديدين إلى روسيا، وهما شبه جزيرة القرم وسيفاستوبل.

وكان الرئيس بوتين قد أصدر تعليمات إلى مجلس الوزراء للنظر في تطوير البنية التحتية للنقل في شبه جزيرة القرم، كما أصدر تعليماته بتخصيص أموال لدعم السياحة في القرم.

كما أوعز بوتين بالتعامل بشكل منهجي مع قضية إمدادات المياه لشبه جزيرة القرم.

المصدر: فيستي، RT