القوات الروسية تدمر مستودعا للذخيرة الأوكرانية وبطارية مضادة للطائرات في مقاطعة خيرسون

دمرت القوات الروسية، مستودعا للذخيرة الأوكرانية، وبطارية مضادة للطائرات من طراز AN TPQ 36، في مقاطعة خيرسون، على الضفة اليمنى لنهر الدنيبر.

وأسفر القصف الروسي لمستودع الذخيرة الأوكراني عن مقتل 8 جنود أوكرانيين، وإصابة 4، بينما أسفر قصف البطارية المضادة للطائرات عن مقتل 3 جنود، وإصابة 2.

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ووفقا للمصادر، فإن القوات الروسية، استهدفت أمس السبت، مستودعا للذخير الأوكرانية قرب قرية تشيرنوبيفكا، في مقاطعة خيرسون، ودمرت بطارية مضادة للطائرات من طراز AN TPQ 36 قرب قرية نادنيبريانسكوي، ما أسفر عن مقتل 11 جنديا أوكرانيا، وإصابة 6.

المصدر: نوفوستي