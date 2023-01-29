روغوزين يعلن بدء إرسال 4 روبوتات "ماركر" إلى دونباس

قال دميتري روغوزين رئيس الفرقة الخاصة من المستشارين العسكريين "ذئاب القيصر"، إن العمل جار لإرسال أربع منصات روبوتية من طراز "ماركر" إلى دونباس، وتم البدء بشحنها.

وأكد هذا الخبر، يفغيني دودوروف المدير التنفيذي لشركة "أندرويدنايا تيخنكا" التي تنتج هذه المعدات العسكرية المعقدة.

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وفي 15 يناير، أعلن روغوزين عن خطط لاختبار "ماركر" في منطقة تنفيذ العملية العسكرية الخاصة.

تمتلك منصة "ماركر"، وحدة قتالية دوارة قادرة على الدوران 540 درجة في ثانية واحدة، مصحوبة بتحديد الأهداف، ويمكن تجهيز الوحدة بمختلف أنظمة الصواريخ المضادة للدبابات وقاذفات القنابل والمدافع الرشاشة الثقيلة وغيرها من الأسلحة.

وتم تصميم وتطوير روبوت "ماركر" بواسطة شركة "أندرويدنايا تيخنكا" بالتعاون مع مؤسسة الأبحاث المتقدمة، ويمتلك الروبوت الذي يزن حوالي 3 أطنان أكثر مهارات الحركة المستقلة تقدما في روسيا، ويمكنه التعرف على الأشياء استنادا إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي.

المصدر: RT