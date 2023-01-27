الشرطة الإسرائيلية تجلي بن غفير من مكان عملية القدس تحت الحماية ومستوطنون يحملونه المسؤولية (فيديو)

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الشرطة أجلت وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، من مكان عملية القدس تحت حماية مشددة، بعد أن هاجمه المستوطنون وحمّلوه مسؤولية الاعتداء.

وأضافت وسائل الإعلام أن مستوطنين صرخوا في وجه إيتمار بن غفير خلال تفقده مكان العملية قائلين "هذا حصل خلال ولايتك".

وحضر وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، إلى موقع تنفيذ العملية في مدينة القدس.

وقال بن غفير للتلفزيون الاسرائيلي "علينا الرد على هذا الهجوم لأن الوضع لا يمكن أن يستمر على هذا النحو".

وصرح الوزير الإسرائيلي بأنه يجب تعديل تعليمات إطلاق النار.

ونشرت وسائل إعلام عبرية، صورة تظهر بن غفير وهو يتحدث إلى ضباط أمن في الشرطة ممن هم في موقع العملية.

ولقي 7 إسرائيليين مصرعهم وأصيب عدد آخر غير معروف، الجمعة، في عملية إطلاق نار بحي النبي يعقوب في مدينة القدس.

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرنوت" بأن منفذ عملية القدس يدعى فادي عياش من سكان مخيم شعفاط وينتمي لكتائب شهداء الأقصى، دون كشف مزيد من التفاصيل.

المصدر: RT + وسائل إعلام عبرية