اليابان تكتشف بؤرة جديدة لتفشي أنفلونزا الطيور

اكتشفت السلطات اليابانية بؤرة جديدة لتفشي أنفلواتزا الطيور في محافظة ميازاكي، وبدأت عملية إعدام حوالي 100 ألف دجاجة، وفقا لبيانات وزارة الزراعة اليابانية.

والتفتت السلطات إلى تفشي انفلونزا الطيور بعد أن اكتشف عاملون في مزرعة بمدينة كوامينامي نفوق عدد من الدجاج، وبعد إجراء التحليل الجيني اكتشفوا وجود سلالة شديدة العدوى من إنفلونزا الطيور.

وقررت السلطات منع نقل الدجاج والبيض داخل دائرة نصف قطرها 3 كيلومترات حول المزرعة حيث تم العثور على بؤر للمرض، كما تم حظر نقل الدجاج والبيض في المنطقة.

وكانت وزارة الزراعة اليابانية قد أعلنت أمس الاثنين، إعدام ما يقرب من 10 ملايين طائر فى مزارع الدواجن، مسجلة رقما قياسيا مع زيادة حالات إنفلونزا الطيور فى جميع أنحاء البلاد.

ويعزو الخبراء ذلك إلى وصول الطيور المهاجرة في وقت أبكر من المعتاد، والذي بدأ في نهاية سبتمبر الماضي، وانتشار الفيروس في مناطق مختلفة.

المصدر: وكالات