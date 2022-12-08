وزارة الخزانة الأمريكية تطلب من الكونغرس 14.5 مليار دولار لدعم أوكرانيا

أعلنت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، أن الوزارة طلبت من الكونغرس 14.5 مليار دولار من الدعم المالي المباشر لأوكرانيا، بين يناير وسبتمبر 2023.

وقالت يلين في حفل لمكتب النقش والطباعة في فورت وورث بولاية تكساس: "قدمت الولايات المتحدة لأوكرانيا، 13 مليار دولار من المساعدات المالية المباشرة بالإضافة إلى المساعدات العسكرية. كما طلبنا من الكونغرس تقديم 14.5 مليار دولار إضافية كمساعدات في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023".

وفي وقت سابق، قالت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغيفا، إن أوكرانيا ستحتاج إلى مساعدة بمبلغ 3-5 مليارات دولار شهريا عام 2023.

المصدر: تاس