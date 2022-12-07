كييف تعترف بشكل غير رسمي بمهاجمة مطارات روسية

اعترف مسؤول أوكراني رفيع المستوى، طلب عدم كشف اسمه في مقابلة مع صحيفة "واشنطن بوست"، بأن نظام كييف هو الذي حاول مهاجمة مطارات بالقرب من ساراتوف وريازان وكورسك.

هذا هو الاعتراف الثاني من نوعه بالهجوم على المطارات الروسية. ففي يوم أمس كتبت صحيفة "نيويورك تايمز"، نقلا عن "مسؤول أوكراني"، أن الطائرات بدون طيار تم إطلاقها من أراضي أوكرانيا. وتحدث محاور "واشنطن بوست"، عن نفس الأمر وقال: "كانت طائرات بدون طيار أوكرانية". لكن الصحيفة، تنوه بأنه لم يتضح بعد كيف تم تنفيذ الهجمات بالضبط وأي طائرات بدون طيار تم استخدامها.

ويشار إلى أن السلطات الأوكرانية لا تزال تلتزم بالصمت الرسمي.

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في وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط مسيّرات أوكرانية استهدفت مطاري "دياغيليفو" في مقاطعة ريازان، و"إنغلس" في مقاطعة ساراتوف العسكريين، مما أسفر عن مقتل ثلاثة عسكريين روس.

وجاء في بيان الوزارة: "حاول نظام كييف صباح الـ5 من ديسمبر ضرب مطاري "دياغيليفو" في مقاطعة ريازان، و"إنغلس" في مقاطعة ساراتوف العسكريين بمسيّرات هجومية انتحارية سوفيتية، مستهدفا قاذفات استراتيجية في المطارين المذكورين".

وأكدت أن الطيران الروسي بمساعدة أنظمة الدفاع الجوي أسقط الطائرات المسيرة المعادية رغم تحليقها على ارتفاع منخفض جدا.

وأشارت إلى مقتل ثلاثة فنيين وإصابة أربعة آخرين، وتعرض طائرتين لأضرار طفيفة نجمت عن شظايا المسيّرات.

المصدر: نوفوستي