تصريح جديد لبوريل يثير صدمة وذهولا في "تويتر"

أثار تصريح رئيس الدبلوماسية الأوروبية جوزيب بوريل، بأنه كلما زاد الدمار الذي تعرضت له أوكرانيا تعاظمت فرصها في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، ردود فعل صاخبة بين مستخدمي "تويتر".

وقال أحد المستخدمين: "في البداية تحدثوا عن القتال حتى آخر أوكراني لكي تظهر فرصة الانضمام إلى الناتو، والآن حتى الحجر الأخير لكي تزداد فرصة الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي".

وكتب آخر: "الاتحاد الأوروبي لديه الكثير من المشاكل مع الاقتصاد، وقبول أوكرانيا يمكن أن يدمره تماما".

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وقال ثالث: "إن الهدف الرئيسي للغرب هو تدمير أوكرانيا قدر الإمكان وفي نفس الوقت التسبب في أكبر قدر ممكن من الضرر لروسيا".

وكتب مستخدم رابع: "يصر الغرب على أقصى قدر من الدمار لأوكرانيا، لأنهم يعلمون أنه كلما استمر هذا النزاع، ازدادت الكراهية بين الشعوب الشقيقة، وسيستغرق حلها أجيالا عديدة".

وأشار معلق خامس إلى أنه "كلما تعرضت أوكرانيا لمزيد من الدمار، زادت فرص انزلاقها في الفوضى. يجب التفاوض الآن وإنقاذ أرواح الناس".

المصدر: نوفوستي