بوريل: الضمانات لأوكرانيا أولا ولروسيا لاحقا

اعتبر مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الأمن والخارجية جوزيب بوريل، أنه من الضروري مناقشة تقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا أولا، وبعدها تقديم ضمانات لروسيا.

وأشار بوريل خلال ندوة في معهد جاك ديلور في باريس، يوم الاثنين، إلى أن تسوية النزاع في أوكرانيا "يجب أن تتم بالتوافق مع أعراف القانون الدولي" من خلال تقديم الضمانات الأمنية لأوكرانيا.

إقرأ المزيد

وأضاف أن "ما يخص روسيا، فسنتحدث عن ذلك في وقت لاحق".

وأكد أنه "كلما ازداد الدمار الذي تتعرض له أوكرانيا، كانت فرصها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي أكثر".

وجاء ذلك تعليقا على تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي قال في تصريح صحفي في أعقاب زيارته للولايات المتحدة، أن الصرح الأمني الأوروبي في المستقبل يجب أن يضم تقديم الضمانات الأمنية لروسيا.

المصدر: تاس