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وزير الدفاع الروسي شويغو: هجمات الجيش الأوكراني على محطة زابوروجيه إرهاب نووي

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وزير الدفاع الروسي شويغو: هجمات الجيش الأوكراني على محطة زابوروجيه إرهاب نووي
Globallookpress Russian Ministry of Defence
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو (صورة أرشيفية)
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صرح وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو بأن روسيا تصنف هجمات الجيش الأوكراني على محطة زابوروجيه للطاقة النووية بأنها إرهاب نووي.

وأكد شويغو خلال اجتماع عبر الفيديو في وزارة الدفاع الروسي بأن القوات الروسية تواصل حماية المنشآت الحيوية في الأراضي المحررة، وقد تم تحويل جزء كبير من الطرق التي تربط منشآت البنية التحتية العسكرية بالطرق العامة إلى الحالة المعيارية كجزء من مشروعات "طرق وزارة الدفاع الروسية".

وقال شويغو كذلك إن القوات المسلحة الروسية تقصف أنظمة القيادة والسيطرة العسكرية الأوكرانية وكافة المنشآت ذات الصلة، فيما تم تخفيض عدد الحوادث الجوية في القوات المسلحة الروسية إلى حدودها الدنيا.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية

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