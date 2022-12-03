إستونيا تبرم صفقة شراء أنظمة HIMARS من الولايات المتحدة بـ 200 مليون دولار

أفاد المتحدث باسم وزارة الدفاع الإستونية، بأن بلاده تعتزم شراء أنظمة HIMARS الصاروخية الأمريكية، بقيمة تتجاوز الـ 200 مليون دولار.

وأضاف، أن مدير الاستثمار العسكري في وزارة الدفاع الإستونية، ماغنيس سار، وقع أمس الجمعة اتفاقية بقيمة 200 مليون دولار، مع وكالة التعاون الدفاعي والأمني ​​الأمريكية DSCA، لشراء أنظمة صواريخ الإطلاق المتعددة HIMARS، التي تنتجها شركة لوكهيد مارتن لصناعة الأسلحة.

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وفقا لوزارة الدفاع الإستونية، فإن هذه الصفقة تعد الأكبر بين صفقات شراء الأسلحة التي أبرمتها إستونيا، وتشمل ذخائر ومعدات اتصالات، ومجموعة صواريخ مختلفة، يتراوح مداها ما بين 70 - 300 كلم، ومن المتوقع استلام أول شحنة من أنظمة HIMARS عام 2024.

المصدر: نوفوستي